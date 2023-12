Uomini e Donne, lo sfogo di Alessandro Vicinanza: "Ho amato Ida più di ogni altra persona al mondo!"

Gossip TV

Il cavaliere campano del trono over di Uomini e Donne, rispondendo ad un utente su Instagram, ha svelato di aver chiesto ad Ida Platano anche di sposarla.

Negli ultimi due appuntamenti con il dating show di Uomini e Donne, abbiamo assistito a infuocate discussioni tra l'attuale tronista, ex dama dell'over, Ida Platano e il suo ex fidanzato Alessandro Vicinanza che è tornato nel parterre maschile. Le puntate sono state caratterizzate da un confronto tra i due che è sembrato un continuo di recriminazioni e accuse reciproche.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza: "A Ida ho chiesto anche di sposarmi"

La Platano ha dichiarato di essere stata lasciata ben tre volte durante la loro relazione durata 11 mesi, Alessandro ha ribadito di non essersi invece sentito amato e di aver proposto a Ida anche di andare a vivere insieme. Le due versioni sono state, in sintesi, in netto contrasto. Entrambi hanno raccontato la propria verità, dividendo i telespettatori da casa. C'è infatti chi crede alla Platano e chi crede invece ad Alessandro e alla sua buona fede. Entrambi, tuttavia, riproponendosi nel dating show, hanno deciso di voltare pagina e dimenticare (piuttosto in fretta) la loro precedente relazione. Vicinanza sta tornando a frequentare Roberta Di Padua con la quale aveva avuto una frequentazione prima di confessare ad Ida di essere innamorato di lei. Anche il ritorno di fiamma con Roberta è stato criticato, anche perché, stando a quanto ha raccontato Ida in puntata, Alessandro le aveva detto che non sarebbe mai tornato a frequentarla. Ieri, sulla pagine dell'esperta di gossip Deianira Marzano è stato pubblicato uno screen di un utente di una chat con Alessandro Vicinanza.

All'accusa di aver solo preso in giro Ida, il cavaliere campano ha replicato:

"Come vi permettere di giudicarmi senza conoscermi, sono stufo, non ne posso più! Ho amato Ida più di ogni altra persona al mondo, è stata la prima donna con cui sono stato la prima volta insieme, le ho anche chiesto di sposarmi. Ma che ne sapete voi!"

