Dopo la puntata di Uomini e Donne con la scelta di Andrea Nicole, parla il corteggiatore marchigiano.

Nell'appuntamento odierno con Uomini e Donne, abbiamo assistito alla confessione della tronista Andrea Nicole che si è presentata con Ciprian Aftim ammettendo di aver trascorso la notte con lui.

Uomini e Donne, lo sfogo di Alessandro Verdolini dopo il tradimento di Andrea Nicole

I due ragazzi sono stati travolti dalle polemiche, soprattutto dagli opinionisti del dating show che li hanno accusati di essere stati falsi e di aver preso in giro la redazione del programma.

Non poteva mancare anche la collera e la delusione di Alessandro Verdolini, corteggiatore di Andrea Nicole. In studio ha ripetutamente chiesto di tacere a Ciprian e subito dopo la puntata si è sfogato con la redazione.

Il corteggiatore ci ha sempre creduto e si è sempre comportato bene, per questo non ha rimpianti. "Da una parte tiro un sospiro di sollievo, perché effettivamente ho scansato un fosso. Due persone che meglio perderle che trovarle" , ha dichiarato il 28 marchigiano secondo il quale, Andrea Nicole, avrebbe potuto tranquillamente scegliere Ciprian il giorno dopo in studio.

"Io ogni cosa che facevo chiamavo la redazione. Non l’avrei mai pensata una cosa del genere, anche se è vero che uno quando è innamorato. Però per correttezza verso chi lavora e anche nei miei confronti… Lei non ha minimamente pensato a me. Aspetta il giorno dopo, che ti cambia, ci passi la notte stasera. Faceva più figura lei e io non venivo mancato di rispetto. Non ho altre parole. Anzi forse ho parlato troppo, certe cose non meritano risposte e commenti. Si commenta da sola", ha dichiarato il corteggiatore.

