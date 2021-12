Uomini e Donne, la cacciata di Andrea Nicole e Ciprian: "Avete fatto una figura di me**a"

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Andrea Nicole e Ciprian cacciati dallo studio dopo aver ammesso di aver passato la notte insieme.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani e Leonardo sembrano avere una gran chimica, sebbene le loro doti da ballerino non siano eccezionali. Il fatto che Elena sia interessata a Leonardo fa infuriare Gemma, che si scaglia contro la dama. Nel frattempo, in studio entrano Andrea Nicole e Ciprian, che comunicano allo studio di aver trascorso la notte insieme senza avvisare la redazione. Inevitabilmente, scoppia il caos e tutti si scagliano contro la nuova coppia. Alessandro, in particolare, è rimasto particolarmente scioccato e triste nel constatare la scorrettezza della tronista.

Uomini e Donne: la figuraccia di Andrea Nicole e Ciprian!

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre sul primo incontro tra Gemma Galgani e Leonardo. Tra i due protagonisti del trono over c’è una grande chimica e gli abbracci si sprecano. In studio, Gemma si presenta vestita come una vera femme fatale e si lancia in un passo a due con Leonardo, imitando quello eseguito poco prima da Tina Cipollari e Gianni Sperti. Nel frattempo, Elena confessa di volere il numero di Leonardo perché sarebbe interessato a conoscerlo, ma lui non ha intenzione di tradire la fiducia di Galgani. Quando Luigi critica Elena, Armando Incarnato si intromette e attacca ferocemente il cavaliere, accusandolo di essere offensivo, mentre in studio si levano proteste contro Elena, accusata di voler uscire con Leonardo solo perché sta frequentando Gemma, e lo scontro con la torinese le porterebbe visibilità. Conclusa la querelle, Maria De Filippi invita Alessandro Verdolini al centro dello studio, ripercorrendo cosa è successo nelle ultime puntate tra Andrea Nicole e il rivale Ciprian. Dopo aver ricevuto un messaggio forte da parte del corteggiatore, la tronista ha lasciato lo studio e ha chiesto di non essere contattata da Ciprian.

La premessa di Maria serve all’ingresso in studio di Andrea Nicole e Ciprian, che entrano insieme. La tronista spiega di essere tornata a casa e di essersi ritrovata Ciprian sotto casa, non sapendo inizialmente che fosse da solo e non con la redazione. Andrea Nicole, senza avvisare nessuno, lo fa entrare in casa per un chiarimento per poi passare con il corteggiatore la notte insieme. “Ti devo battere le mani? Mi hai dimostrato che tutto quello che ho pensato fino ad ora è vero. Hai fatto una gran bella figura eh… Non hai portato rispetto a nessuno, mi avete preso per il c**o”, ha sbottato Alessandro. Gianni Sperti ha perso la pazienza e ha accusato la tronista di essere una persona disonesta: “Tu sei l’esempio di una persona non perbene, ci tenevo tantissimo a questo percorso e al messaggio che portavi e lo hai buttato via così. Io non credo che voi vi siate visiti per caso ieri sera, come fa lui a sapere dove abiti, per altro in un appartamento pagato dalla redazione. Che figura di m***a”.

Uomini e Donne, l'ira di Gianni Sperti: "Andrea Nicole mi hai deluso!"

Alessandro è furioso e si sente preso in giro, scioccato dal racconto dei due. Ciprian difende Andrea Nicole, spiega di aver visto un bar durante l’ultima esterna con la tronista, e di aver trovato la casa da solo. Tutti credono che i due si siano messi d’accordo per vedersi. Ciprian dichiara di aver voluto incontrare Andrea Nicole lontano dalle telecamere perché si sente limitato nello studio televisivo, ma Maria De Filippi lo sbugiarda e dichiara che il corteggiatore ha partecipato a diversi casting, tra cui quello come ipotetico tronista. “Posso dire una cosa? A me tu non sei mai piaciuta e non mi ero sbagliata. Tanto è vero che ogni volta che era il tuo momento, io uscivo e non mi sono sbagliata. Sei fasulla”, ha dichiarato Tina mentre Gianni sospetta che i due si sentano da tempo. Roberta Giusti scoppia a piangere, dispiaciuta per Andrea Nicole, e Gianni l’attacca perché è certo che anche lei sia complice di questa bugia.

La tronista si lamenta per il comportamento aggressivo di Gianni, ammettendo di trovarlo esagerato e di aver sempre ringraziato la redazione. La presentatrice confessa di esserci rimasta male, non per quello che è accaduto, ma perché la tronista avrebbe dovuto comunque avvisarli del fatto di voler rimanere la notte con Ciprian. Secondo Maria, il corteggiatore è stato molto egoista a metterla in questa situazione nonostante fosse chiaro che la scelta sarebbe ricaduta su lui. Alla fine, Andrea Nicole e Ciprian lasciano insieme la trasmissione ma per loro niente cascata di petali rossi.

