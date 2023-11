Uomini e Donne, le tre corteggiatrici di Cristian Forti si seguono sui social?

Gossip TV

Valeria, Valentina e Virginia, le tre corteggiatrici di Cristian Forti, il tronista di Uomini e Donne, sono amiche sui social? Ecco l'ultima indiscrezione.

Il trono classico di Cristian Forti non sta riscuotendo particolare successo tra i fan di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Nel tentativo di non far dispiacere nessuna delle sue tre corteggiatrici -Valeria, Valentina e Virginia - il tronista romano ne sta combinando una dopo l'altra, portando almeno due di loro ad aver già tentato di abbandonare il programma.

Uomini e Donne, le tre corteggiatrici di Cristian sono amiche sui social

Complice anche che il tronista ha baciato tutte e tre le ragazze, il pubblico si è schierato dalla loro parte, anche a causa delle affermazioni infantili e contraddittorie di Cristian. Quest'ultimo, inoltre, sembra avere una certa preferenza per Virginia e Valentina, tanto che in qualche puntata precedente Valeria si era lamentata con lui di essere stata "parcheggiata" in trasmissione. Tuttavia, il tronista l'ha portata in esterna e l'ha baciata, provando a convincerla del suo interesse per lei. Peccato che, poco dopo, Maria De Filippi abbia svelato in studio che il tronista ha baciato anche Virginia, che era corso a riprendere.

Un comportamento che ha spinto i fan - e anche le tre ragazze - a considerarlo poco maturo e realmente interessato a conoscerle. Forti di questa situazione, non sorprende che le tre corteggiatrici abbiano iniziato a seguirsi sui social. In particolare, Valentina segue - ricambiata - entrambe le sue "rivali", mentre Valeria e Virginia non si seguono ancora, ma non è detto che non possa accadere.

Non è la prima volta che le corteggiatrici si rendono conto di poter corteggiare lo stesso uomo, senza doversi odiare a vicenda. Qualcosa di molto simile era successo con Luca Daffrè che, dopo aver chiuso con Alessandra Fumagalli, si era trovato l'ex scelta e l'altra ex corteggiatrice, Alice Bologna, a pranzo insieme come due vecchie amiche. A dimostrazione che, va bene l'amore, ma talvolta l'amicizia femminile dà molte più soddisfazioni!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne