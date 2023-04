Uomini e Donne, Lavinia Mauro e Alessio Corvino si raccontano: la convivenza è nell'aria?

Gossip TV

La coppia di Uomini e Donne del trono classico formata da Alessio Corvino e Lavinia Mauro si racconta al magazine del programma. Ecco cosa hanno rivelato.

Da Uomini e Donne, quest'anno, per il trono classico, abbiamo visto la nascita di due nuove coppie, come quella formata da Lavinia Mauro e Alessio Corvino. I due ragazzi hanno abbandonato il dating show di Canale 5 qualche mese fa e sono più innamorati che mai. Al magazine del programma di Maria De Filippi hanno raccontato come procede la loro storia e se ci sono novità importanti nell'aria.

Uomini e Donne, Lavinia Mauro e Alessio Corvino: "La convivenza? Ne abbiamo parlato e..."

I due si sono fatti notare per le furiose litigate, causate dai dubbi di Lavinia e dall'atteggiamento di Alessio nel programma, ma sembra che fuori da Uomini e Donne, la situazione sia completamente diversa. Infatti, entrambi ammettono che ad oggi non hanno mai discusso e qualora si presentino dei diverbi, cercano di buttarla sul ridere e di "sdrammatizzare", una parola che nessuno dei fan del programma avrebbe mai pensato di associare loro. Lavinia ha raccontato che il principale motivo per cui potrebbero litigare è la gelosia di Alessio - che conferma di essere molto geloso - ma che il corteggiatore è anche il primo a chiedere scusa:

"Stiamo inziiando a fidarci l'uno dell'altra moltissimo e a piccoli tasselli stiamo costruendo una relazione solida."

Uomini e Donne, Lavinia Mauro e Alessio Corvino svelano i retroscena della loro storia Leggi anche

La coppia non convive, come Federico Nicotera e Carola Carpanelli, altra coppia con cui sono molto legati, ma al momento fanno la spola tra Roma e Caserta dove vivono. Infatti, sul progetto di vivere insieme Corvino ha risposto:

"Ne abbiamo parlato e nei nostri piani c'è sicuramente quello di eliminare la distanza in chilometri che ci divide. Per il momento però faremo sicuramente qualche sacrificio da pendolari tra Caserta e Roma, perché io ho in ballo dei progetti lavorativi qui e Lavinia deve finire gli studi"

Anche l'ex tronista si è detta d'accordo con il compagno, ammettendo che il loro songo è quello di trovare un punto di incontro:

"Stiamo cercando di capire piano piano come organizzarci per incastrare le nostre vite nel migliore dei modi. Fortunatamente, noi siamo molto meno distanti di quanto lo erano Federico e Carola, per questo è più facile vedersi spesso anches e viviamo in città diverse"

