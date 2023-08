Uomini e Donne, Lavinia Mauro e Alessio Corvino preoccupati: "Eravamo in ansia, tutti che..."

Gossip TV

La coppia di Uomini e Donne formata da Lavinia Mauro e Alessio Corvino si è lasciata andare a una confessione. Ecco cosa hanno detto!

Il trono classico di Uomini e Donne, quest'anno, ha regalato più cuori infranti e speranze disattese ai suoi fan di qualsiasi altra edizione: delle coppie uscite insieme dal programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, infatti, soltanto una, al momento, è ancora insieme: quella formata da Lavinia Mauro e dalla sua scelta, il corteggiatore Alessio Corvino.

Uomini e Donne, Lavinia e Alessio svelano un particolare momento vissuto: "Avevamo molta ansia, tutti..."

Oltre a Lavinia e Alessio, ad uscire insieme dal programma sono stati Federico Nicotera e Carola Carpanelli, lasciatisi il mese scorso dopo diversi mesi di corteggiamento e altri di relazione ufficilale fuori dalla trasmissione, ma a far discutere sono state le rotture lampo di Luca Daffrè e della sua corteggiatrice Alessandra Fumagalli, durati giusto una settimana, prima di lasciarsi per incompatibilità. Una fine identica è stata quella di Nicole Santinelli e di Carlo Alberto Mancini: dopo due mesi dall'uscita dal programma, infatti, la coppia ha deciso di dividersi e l'ex corteggiatore ha rivelato tutto sui social dopo poche ore dalla fine della storia con una diretta Instagram. Un gesto che ha fatto molto discutere e che gli ha attirato diverse critiche.

L'unica coppia a essere ancora tale è quella formata dalla marchesina Lavinia Mauro e dal suo corteggiatore Alessio Corvino: in una recente intervista a Fanpage, infatti, i due hanno svelato che tra loro è molto importante il dialogo e che, al momento, non prevedono di andare a convivere per non bruciare troppo le tappe. La distanza tra Roma e Caserta la azzerano cercando di vedersi il più possibile, viaggiando insieme e trascorrendo ogni momento che possono insieme. In un'intervista recente a NuovoTv, inoltre, hanno deciso di raccontare di un particolare momento vissuto con ansia da entrambi.

L'ex tronista e Corvino, infatti, hanno rivelato di aver sentito molto la pressione quando hanno visto crollare e separarsi anche la coppia formata da Nicotera e Carpanelli, con cui avevano stretto un ottimo rapporto di amicizia e con cui erano usciti anche in coppia in diverse occasioni. Vedere che tutte le coppie di questa edizione nate dal programma condotto da Maria De Filippi finivano per lasciarsi, hanno avvertito una certa ansia:

"Tutti che si lasciavano, è venuta un po' d'ansia anche a noi!"

Tuttavia, come in molti hanno constatato, la loro coppia è solida e concreta: le liti durante la trasmissione, le incomprensioni affrontare già durante il loro percorso all'interno del programma hanno permesso a entrambi di conoscere in anticipo i lati più spigolosi dei loro caratteri, rendendo così più semplice la relazione una volta fuori dal dating show.

