Uomini e Donne, Lavinia Mauro e Alessio Corvino ospiti a Verissimo: le gioie e i dolori

La coppia, nata del dating show di Uomini e Donne, si è raccontata nel talk show di Silvia Toffanin.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino, a poco meno di un mese dalla scelta avvenuta a Uomini e Donne, sono stati ospiti nel talk show di Verissimo. A Silvia Toffanin hanno parlato di come stanno vivendo la loro storia d'amore lontano dalle telecamere di Canale 5.

Uomini e Donne, Lavinia Mauro e Alessio Corvino ospiti a Verissimo

"Posso dire a oggi che ne è valsa la pena. Già dalle prime esterne avevo un po’ capito che c’era una forte sintonia tra me e lei… Percorso non a due, quello mi ha un po’ destabilizzato" ha raccontato l'ex corteggiatore.

"Sembra passato tantissimo in realtà da quel giorno… Nelle litigate ci conoscevamo sempre di più. Adesso dobbiamo conoscere solo le cose belle praticamente" ha aggiunto Lavinia. L'ex tronista è tornata a parlare anche dei suoi problemi legati all'ansia e del periodo in cui ha sofferto di attacchi di panico.

"Nasce tutto un paio di anni fa, l’ansia un po’ più forte, un po’ più invadente. C’è stata questa storia che è stata un po’ di tempo fa… Ha lasciato degli strascichi, storia complicata… A lungo andare mi ha provocato ansia, attacchi di panico, delle insicurezze e dei blocchi… Quest’ansietta c’è ancora"

Anche Corvino ha raccontato di aver vissuto un periodo difficile dopo la morte del padre:

Il periodo più difficile della mia vita… Avevo perso un punto di riferimento della mia vita… Ancora tutt’oggi vorresti una figura paterna a cui chiedere un consiglio… Mi ha fatto capire quanto effettivamente fossi forte”

La coppia ha parlato anche della loro possibile convivenza in un futuro:

"Inizia a essere complicato fare sempre su e giù… Io vorrei almeno 4 bimbi… Io sono per la famiglia numerosa… Per me 3, 4 bimbi sono un bellissimo numero" ha scherzato Lavinia che sulle pagine del magazine dedicato al programma aveva parlato della questione della distanza, che entrambi stanno affrontando senza problemi particolari: "Per il momento faremo su e giù e poi più avanti si vedrà. Stiamo cercando di capire piano piano come organizzarci per incastrare le nostre vite nel migliore dei modi. Fortunatamente, noi siamo molto meno distanti di quanto lo erano Federico e Carola per questo è più facile vederci spesso anche se viviamo in città diverse"

"Sono il tipo di persona a cui piace fare le cose step by step… Sicuramente c’è in programma di trovare un appoggio su Roma per stare insieme“ ha aggiunto Alessio.

