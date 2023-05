Uomini e Donne, Lavinia Mauro e Alessio Corvino in crisi? Risponde l'ex corteggiatore

Gossip TV

Alcuni dettagli social avevano fatto pensare che la coppia del trono classico di Uomini e Donne formata da Lavinia Mauro e Alessio Corvino stesse vivendo una profonda crisi. Ma è davvero così? Ecco cosa ha risposto il diretto interessato.

Una delle coppie di quest'anno del trono classico di Uomini e Donne è quella formata da Lavinia Mauro e Alessio Corvino: i due sono usciti insieme dal programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi dopo sette mesi di corteggiamento, proseguito tra alti e bassi.

Uomini e Donne, crisi tra Lavinia e Alessio? Ecco la risposta dell'ex corteggiatore

Alessio Corvino è stata la scelta di Lavinia dopo sette mesi nel dating show, contro Alessio Campoli. La coppia, poco dopo la scelta, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove si è dimostrata molto affiata e coesa, tanto che l'ex tronista ha ammesso che ormai Alessio la conosce per davvero e riesce persino ad anticipare le sue mosse. I due vivono ancora nelle rispettive citta, Roma e Caserta, per ora non c'è il progetto immediato di andare a convivere, anche se stanno facendo il possibile per azzerare le distanze. Alessio e Lavinia sono usciti insieme dal programma ad aprile e in occasione del primo mese insieme, lontano dalle telecamere, sono stati protagonisti di un dolce video su Witty, nel quale veniva mostrato come avrebbero festeggiato e in occasione di questo primo mese si sono sussurrati il primo "Ti amo".

I fan della coppia hanno temuto il peggio quando per qualche giorno non li hanno visti apparire insieme sui social, con Lavinia impegnata in un evento social a Napoli e Alessio a Milano per lavoro. Inoltre, un sondaggio pubblicato dall'ex corteggiatore aveva fatto pensare che i due potessero essere in crisi: la domanda del sondaggio chiedeva se i fan preferivano ricevere prima la bella notizia o la brutta. Una domanda che ha scatenato il panico tra i followers, che si sono affrettati a inondare i DM dei due con messaggi preoccupati. In realtà, il corteggiatore ha fatto solo prendere un bello spavento a tutti, perché la notizia di cui parlava riguardava la rottura dello schermo del suo cellulare, in seguito a una caduta, mentre la buona era che finalmente Siae e Meta avevano raggiunto un accordo per ripristinare la musica nelle stories su Instagram.

Per rassicurare ulteriormente i fan, Alessio ha poi confermato che con Lavinia tutto procede alla grande:

"Comunque tra me e Lavi tutto ok, tutto alla grande. Va tutto a gonfie vele. Non credete a tutto quello che leggete in giro, ve lo ripeto, sennò ogni volta state lì a mandarmi messaggi in direct inutili. Non c'è nulla che non vada e non so perché ci siano questi inutili articoli che mettono solo dei dubbi. Tranquilli, anzi, le mando pure un bacio. Ci vediamo presto!"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne