Uomini e Donne, la verità di Giulio Raselli: "Ecco come stanno le cose tra me e Carlotta Adacher"

L'ex tronista di Uomini e Donne rivela: "Con Carlotta va così così, è un problema mio".

Neanche il tempo di ufficializzare la loro storia che Giulio Raselli e Carlotta Adacher sembrano essere già in crisi. A far luce sulla situazione ci ha pensato l'ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne che, sui social, ha chiarito la sua situazione sentimentale.

Giulio Raselli e Carlotta Adacher in crisi? Parla l'ex tronista di Uomini e Donne

È fià finita la relazione tra Giulio Raselli e Carlotta Adacher? Stando alle ultime dichiarazioni rilasciate su Instagram dall'ex tronista di Uomini e Donne, sembrerebbe di sì. Raselli, infatti, ha deciso di intervenire per chiarire la situazione e spiegare ai suoi numerosi fan quello che sta accadendo con l'ex protagonista di Temptation Island:

Ragazzi buonasera, sono qui per parlarvi della situazione con Carlotta, vi avevo promesso che l’avrei fatto e ci tengo a farlo. Con Carlotta va così così, è un problema mio, mi sembra corretto dirlo, è un problema della distanza. La distanza è molto ampia, io sono di Valenza in Piemonte, lei di Roma, facciamo molta fatica a vederci. I miei impegni di lavoro sono molto grandi in questo periodo della mia vita, e quindi si fa fatica. È un problemaccio, non siamo ancora riusciti a risolverlo e quindi, parlo per me, non mi fa fare quello slancio alla relazione che sarebbe corretto.

Insomma è un problema mio, mi dispiace che qualcuno abbia pensato che Carlotta potesse essere l’artefice di tutto questo, nel senso che abbiamo fatto tutta questa cosa veloce ma poi non c’era interessamento da parte di entrambi, da parte mia o sua. - ha aggiunto Raselli - Non è così, abbiamo deciso di fare quel passo perché eravamo assolutamente fermi sull’idea che sarebbe stato qualcosa di bello, c’è ancora l’idea che lo possa essere.

Le dichiarazioni social di Raselli, però, non sono per niente piaciute alla Adacher. La ragazza ha infatti pubblicato sui social uno sfondo nero con l'emoticon di un pagliaccio che sembra essere una chiara frecciata all'ex tronista. Sarà davvero così? Riusciranno a trovare un punto d'incontro? Staremo a vedere!

