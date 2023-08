Uomini e Donne, la scelta di tronisti così giovani non può funzionare: ecco perché

Gossip TV

La scorsa settimana sono stati presentati i nuovi tronisti di Uomini e Donne: oltre a Manuela Carriera, 34 anni, che abbiamo già visto nella decima edizione di Temptation Island, ci sono due ragazzi giovanissimi: Cristian e Brando entrambi 22enni.

Uomini e Donne, i tronisti troppo giovani non funzionano

Come da ormai diversi anni, la redazione sembra preferire i ragazzi di giovane età per la poltrona rossa più famosa della tv, per contrastare forse, le presenze senior dell'over il cui casting annovera uomini e donne oltre i 35 anni. Ma da diverse stagioni ormai, lo scopo del programma del trono classico fallisce miseramente e i troni durano più delle relazioni stesse. Quest'anno in particolare, le scelte si sono rivelate una delusione notevole per tutti coloro che si erano appassionati alle coppie. Basta vedere Federico Nicotera e Carola Carpanelli, prima affiatatissimi e uniti, per poi far sfumare il grande coinvolgimento da un giorno all'altro. Anche per Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini c'è stata una rottura pressoché immediata e Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli pare si siano visti e frequentati addirittura per meno di una settimana. All'annuncio dei due tronisti ufficiali della nuova stagione, l'interrogativo sui social è stato il medesimo per tutti. Perché così giovani?

La scelta è un mistero e pone considerazioni che non si possono ignorare. L'età li rende, inevitabilmente, molto instabili e vulnerabili e si fa fatica a credere che così giovani siano già alla ricerca di quella metà che magari un giorno li possa portare a convolare a nozze e creare una famiglia. Quasi impossibile. Consideriamo che l'eccezione esiste ma è decisamente rara.

I ragazzi giovani tendono ad essere incostanti sui sentimenti, come giusto che sia. A 22 anni si è ancora alla ricerca di se stessi è difficile che si possano sentire già completi per poter condividere la vita con un'altra persona. La redazione spinge, forse, verso quella fetta di social di adolescenti che non riesce ad appassionarsi al trono over.

E anche qui si può fare un'ulteriore considerazione. I senior, i nostri amati vecchietti del dating show, sono veri e istintivi nel ben o nel male, lontano dai condizionamenti del pubblico e dei social che spesso spingono prepotentemente verso questo o quel corteggiatore/corteggiatrice, influenzando non poco i tronisti. Quest'ultimi non hanno accesso ai loro profili social ma in generale seguono tantissimo le preferenze (e le critiche) dei telespettatori. Nel corso degli anni, abbiamo spesso assistito a repentini cambi di rotta o a lunghi e disperati sfoghi dei protagonisti condizionati dal popolo del web.

Inevitabile che siano fortemente influenzati in un età delicata e complessa in cui la loro avventura sul trono potrebbe diventare un incubo se non si concludesse con applausi e i consensi.

Insomma, tirando le somme, siamo pronti a ricrederci ancora una volta ma, la ventennale messa in onda del dating show, ci ha dato ormai molte conferme. Sarebbe meglio ragazzi più strutturati per lo scopo primario del programma: trovare l'amore e farci sognare.

