Uomini e Donne, la frecciatina di Riccardo Guarnieri a Ida Platano "Perché parlate ancora del passato?"

L'ex cavaliere pugliese del trono over di Uomini e Donne, ha pubblicato un Ig Stories su Instagram rispondendo alle dichiarazioni dell'ex fidanzata Ida Platano, ora sul trono del dating show.

L'ex cavaliere pugliese del trono over di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri, ha pubblicato un Ig Stories su Instagram rispondendo alle dichiarazioni dell'ex fidanzata Ida Platano, ora sul trono del dating show. Ida, ospite nell'ultimo appuntamento con Verissimo insieme a Gemma Galgani, ha commentato un possibile ritorno di Riccardo nel programma come corteggiatore. A Silvia Toffanin, la Platano ha dichiarato: "Non so come reagirei, non sarebbe scioccante perché è una cosa passata. Si riaprono a volte dei momenti che sono stati talmente forti e indimenticabili che quando se ne parla mi fanno un po’ effetto, ma è passato".

Ieri, a tal proposito, Riccardo Guarnieri ha lanciato una palese frecciatina alla sua ex, dichiarando anche di essere (ad oggi) felicemente fidanzato.

"Il mio presente è accanto ad un’altra persona alla quale tengo tantissimo e rispetto, pertanto non capisco perché determinate persone continuino ancora a parlare del passato."

E' del tutto da escludere, dunque, un ritorno di Riccardo come corteggiatore di Ida Platano e anche come cavaliere del trono over. Da l'estate scorsa, infatti, si vociferava che l'ex cavaliere avesse una nuova fidanzata e ora lo ha confermato lui stesso.

