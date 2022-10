Uomini e Donne, segnalazione shock sul corteggiatore di Federica Aversano: a cena con la ex!

Gossip TV

Federico, corteggiatore di Federica Aversano, è stato pizzicato a cena con la sua ex fidanzata. Ecco le ultimissime su Uomini e Donne.

Tra i corteggiatori più amati dal pubblico di Uomini e Donne in questa stagione televisiva del programma di Canale 5, c’è senza dubbio Federico. Il romano ha fatto breccia nel cuore di Federica Aversano, ma ora la sua sincerità è messa in discussione dalla segnalazione che lo vuole pochi giorni fa a cena con la sua ex fidanzata. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, amara sorpresa per Federica Aversano: la segnalazione

La notizia del ritorno di Federica Aversano nelle vesti di tronista ha creato non poche polemiche, dividendo il pubblico di Uomini e Donne tra coloro che hanno sempre sostenuto la partenopea, anche durante il suo percorso da corteggiatrice con Matteo Ranieri, e chi invece ha trovato sprecata questa occasione concessa alla giovane mamma, certo che lei sia in Tv solo per popolarità e non per cercare l’amore. Federica, in barba alle critiche, si è presentata nel programma di Canale 5 in splendida forma e ha iniziato un’accurata selezione dei suoi corteggiatori, finendo per spingerne alcuni tra le braccia della collega Lavinia a causa del suo carattere decisamente particolare.

Tra i corteggiatori di Federica c’è il romano Federico, un ragazzo giovane ma con la testa sulle spalle, che vuole cercare l’amore e costruire una famiglia. Federico si è mostrato dolcissimo con la tronista ma anche duro, parlando con lei liberamente di tutte le sue aspettative mancate come quando la partenopea ha accettato alla sua corte il cavaliere Over Giuseppe. Federico ha fatto un gesto dolcissimo per Federica, provocando il crollo in lacrime di Ida Platano, ovvero le ha donato un regalo da far scartare al figlio Luciano, dimostrandosi così pronto ad includere il bambino nel loro rapporto, se a fine percorso dovesse rivelarsi essere lui la sua scelta. Aversano è rimasta colpita, ma come reagirà quando scoprirà l’ultima segnalazione giunta alle orecchie dell’esperta di gossip Deianira Marzano?

“Ho una segnalazione per il corteggiatore di Uomini e Donne, Federico. Lui non è andato in puntata ma ieri sera era a cena con amici e c’era anche la sua ex… Almeno dovrebbe essere la sua ex visto che corteggia Federica”.

La sconcertante segnalazione mette in dubbio la buona fede del giovane e le sue reali intenzioni nei confronti di Aversano. Certo, potrebbe anche essere che Federico sia uno di quei ragazzi rimasto amico della ex fidanzata, o che la frequenti avendo un gruppo di amici in comune, fatto sta che la situazione è sospetta soprattutto perché la sua attenzione dovrebbe essere tutta indirizzata alla tronista in questo momento.

