Uomini e Donne, l'ex tronista Lucas Peracchi diventa un attore a luci rosse

Dopo essere sbarcato su Only Fans, Lucas Peracchi ha aperto su Instagram un canale vietato a minori.

Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne, ha aperto un nuovo profilo Instagram esordendo come attore a luci rosse.

Uomini e Donne, Lucas Peracchi esordisce come attore hard

Il 35enne, originario di Castell'Arquato si è seduto sulla poltrona rossa più famosa della tv nel 2015 accanto ad Andrea Diamante. Al contrario di quest'ultimo però, con il quale, fra l'altro, ebbe accese discussioni, il trono di Lucas non terminerò nel migliore dei modi. Il tronista infatti si era accordato con la corteggiatrice Giulia Carnevali con la quale si mise d'accordo per poter restare più tempo possibile nel programma. Peracchi e Giulia vennero smascherati dalla redazione e la loro storia sembrò poi concludersi ancora prima di cominciare. Lucas è poi rimbalzato nuovamente alle cronache rosa per una burrascosa e lunga relazione con Mercedesz Henger, terminata nel 2021.

Oggi, Lucas, oltre che personal trainer ha deciso di intraprendere una nuova attività dedicandosi al porno. "Purosangue.lucas " è il nuovo profilo Instagram dell'ex tronista dove sponsorizza la nuova professione accanto ad alcune ragazze.

Peracchi continuerà anche la professione di allenatore atletico: "Anche se adesso sono un attore hard non farà più programmi di allenamento, anzi li farà anche specializzati proprio per questo discorso. Quindi non esistate a chidere" ha specificato Lucas in una storia Ig. Nelle altre Stories Ig postate da Lucas, l'ex tronista ha già iniziato a sponsorizzare i video a luce rosse con popolari attrici.

