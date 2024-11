Uomini e Donne, l'ex storico tronista Jack Vanore torna single: il dettaglio che hanno notato i fan

Gossip TV

L'ex storico tronista di Uomini e Donne Jack Vanore sarebbe tornato single: ecco il dettaglio social che hanno notato i fan!

Jack Vanore è stato uno dei tronisti di Uomini e Donne più noti nella storia della trasmissione di Canale5: dopo l'esperienza nel dating show condotto da Maria De Filippi, l'ex tronista ha continuato a essere presente nella trasmissione con il ruolo di opinionista e per qualche tempo ha affiancato Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Uomini e Donne, lo storico ex tronista Jack Vanore sarebbe di nuovo single

Jack Vanore sarebbe tornato single: l'ex tronista era uscito allo scoperto con la fidanzata Linda Giovannazzi, nel 2020, ma sembra che tra i due le cose non siano andate nel modo migliore. La storia con la ragazza ha avuto diversi alti e bassi, ma una storia postata da Vanore ha fatto sospettare ai folllowers che i due si siano detti addio e l'ex tronista sia tornato single. Infatti, su Instagram, Jack ha postato una storia, nella quale ha scritto:

"Le delusioni aprono gli occhi e chiudono il cuore"

Lasciando intendere così che tra lui e Linda non sia finita per nulla bene. La scomparsa delle foto con la fidanzata dal suo profilo Instagram ha aggravato la situazione e ha spinto i fan a credere che probabilmente tra Jack e Linda sia tutto finito. L'indiscrezione è stata poi riportata anche da Deianira Marzano, che ha ripostato le informazioni raccolte dai followers su Vanore.

Uomini e Donne, Jack Vanore: dall'esperienza nel dating show all'amore con Raffaella Mennoia

Jack Vanore ha preso parte a Uomini e Donne nel lontano 2007 prima come corteggiatore di Serena Enardu, poi è stato tronista e ancora opinionista. Nel 2020, anno in cui ha annunciato la sua storia d'amore con Linda Giovannazzi, comunica ai followers che ha intenzione di lasciare il dating show, dopo che gli era stata diagnosticata una malattia autoimmune.

Come tronista non riuscì a fare una scelta, perché nessuna delle sue corteggiatrici lo aveva particolarmente colpito, ma nel programma conosce una delle autrici di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, con cui instaura un bellissimo rapporto, che si conclude nel 2013, ma con cui l'ex tronista ha mantenuto un bellissimo rapporto e alla quale Vanore continua a essere molto legato. Dal 2016 al 2018 è stato fidanzato con Marina Dervishi e poi ancora nel 2020 ha presentato ai fan la nuova compagna, Linda Giovannazzi. Dopo il trono classico, Vanore ha recitato in alcune fiction Mediaset e Rai. A Fanpage.it raccontò che gli piacerebbe tornare a Uomini e Donne, ma anche partecipare ad altri reality come Pechino Express o il GF.

