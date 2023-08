Uomini e Donne, l'ex dama Veronica Ursida aggredita in stazione: "Mi sento svenire!"

Gossip TV

L'ex dama di Uomini e Donne Veronica Ursida vittima di una disavventura in stazione. Ecco il suo racconto!

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne, Veronica Ursida, ha raccontato di aver subito un'aggressione, ieri sera, sabato 19 agosto, mentre era in stazione. Ecco cosa ha raccontato!

Uomini e Donne, Veronica Ursida aggredita in stazione!

L'ex protagonista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi ha raccontato in una storia su Instagram cosa è successo: ieri sera, ha pubblicato una storia in cui brevemente raccontava di essere stata aggredita in stazione e di essere molto provata da ciò che era accaduto:

"Ragazze appunto! Mi sento svenire e mi viene da vomitare! Ho appena sventato una violenza o non cos'altro con 3 extracomunitari qui nella stazione di Milano gate. E vi giuro in mezzo a mille persone che aspettavano il treno nessuno si è accordo di nulla. I secondi forse più lunghi della mia vita. Ora sono sul treno, ma vi giuro tremo ancora come una foglia! Dopo vi racconto perché credetemi non ho voce ora per tutto questo"

In un secondo momento, l'ex dama è ritornata sui social per spiegare nel dettaglio cosa era successo: mentre era in stazione per effettuare un cambio treno e raggiungere Alassio, Veronica Ursida ha raccontato di aver notato tre uomini che la fissavano con insistenza e che, per evitare che la seguissero, si è infilata nel primo bar disponibile, dove ha atteso 10 minuti, prima di uscire. Purtroppo, i tre hanno continuato a seguirla e, pur in mezzo alla folla, hanno cercato di raggiungerla:

"Mi sono sentita spingere e tipo toccare da dietro e la prima cosa è stata girare la valigia di scatto e prendere la mia borsa e metterla al petto spingendo. Questa è stata la mia reazione. Io non so se mi volevano fare violenza o derubare, non lo so. Ma la cosa è stata orribile per me. Per fortuna ho reagito, ero vigile da quello che avevo visto prima. Ma le persone vicino nessuno ha fatto nulla. Nessuno mi ha aiutata. Mi sono sentita violata. Impossibile non abbiano visto. Nessuno ha fatto nulla. Degrado e violenza ovunque in un mondo allo sbando"

