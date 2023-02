Uomini e Donne, l'ex dama Veronica Ursida a Non è l'Arena: "Ecco come ho conquistato Massimo Giletti"

Gossip TV

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne è diventata opinionista nel noto talk show su La7 condotto da Massimo Giletti.

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne, Veronica Ursida, è diventata opinionista nel noto talk show su La7 condotto da Massimo Giletti, Non è L'Arena.

Parla l'ex dama Veronica Ursida: da Uomini e Donne a Non è L'Arena

Intervistata da Donnaspia da Fralof, la bella wedding romana ha parlato della sua nuova avventura televisiva.

"Tutto è iniziato perché ero stata contattata da alcuni agenti di Only Fan ripetutamente. C’è stata una cosa che mi hanno proposto. Di avere un profilo con loro e anche degli incontri esterni alla piattaforma. Io li avevo snobbati completamente, non avevo accettato e non mi interessava. Ma mi cercavano ripetutamente e volevo capire perché. Così ho contattato la redazione di Non è l’arena. Sono stati loro ad aiutarmi a capire quello che queste persone mi stavano realmente proponendo. Anche incontri privati a pagamento. Impensabile, ma da quel momento è iniziato il mio rapporto con la trasmissione. Penso di aver conquistato sia Giletti che la redazione. Sono tutti veramente deliziosi, ogni volta che mi chiamano per le varie puntate c’è una bellissima atmosfera. Forse piacerà come mi presento davanti le telecamere, come parlo, il mio pensiero. Sono molto spontanea, non faccio la moralista e dico esattamente quello che penso. Quello che dovrebbero fare gli opinionisti."

Parlando degli attuali protagonisti del dating show di Maria De Filippi, Veronica ha dichiarato:



"Non sto seguendo anche per motivi lavorativi e impegni vari. Però leggo le notizie sui social e mi ha fatto molto ridere che Roberta per l’ennesima volta si dichiara per un corteggiatore del trono. Quindi un ragazzo più giovane, mi fa molto ridere. Per quanto riguarda Armando, quando c’è stata l’ennesima sfuriata di Maria io ero sicura al 100% che sarebbe tornato a essere nel parterre. Ma lui è lì per visibilità. Sono due anni che sta lì senza fare nulla e dare la colpa solo alle donne. E quando c’ero io la colpa era la mia. Forse con me si era messo un pochino più in gioco, ma l’iter era sempre lo stesso: dare la colpa alla donna. Ma da quello che ho capito adesso non sta facendo proprio più nulla."

Su Ida e Alessandro, l'ex dama ha detto:

"Vedo molto sorridente Ida e mi fa piacere per lei. Pensavo fosse tutta una finzione, ma in questo momento le dico che se lei è contenta si deve godere questo momento. L’inizio di una relazione è emozionante, il periodo più bello. Anche lei ha pianto moltissimo quindi le auguro ogni bene. Se son rose fioriranno. Li vedo che sorridono, sono sereni, viaggiano, che ben venga."

Veronica Ursida ha ammesso che non sono mancate le critiche nel suo nuovo ruolo a Non è L'Arena. A tal proposito, ha dichiarato:

"Certo. Mi hanno detto, Che ci fai la da Uomini e Donne? Cercavi solo la visibilità, sei finta. Mi hanno augurato delle cose orribili. La gente è ridicola e quindi invece di gioire perché sto migliorando, si fossilizza sul fatto che sono stata nel dating show. E non riconoscono anche le altre qualità di una persona e il fatto che possa fare altro. Sono cresciuta e andata avanti. Non rinnego U&D, lo porterò sempre nel mio cuore, ma sono anche altro. Prima di arrivare da Maria ho lavorato come attrice in teatro, ho partecipato ad alcune fiction, ho studiato in una accademia di recitazione, ho lavorato in Rai e ho fatto la modella. Sicuramente Veronica di Uomini e Donne è quella che è stata conosciuta meglio, ma io posso fare anche altro nella mia vita. Per fortuna andando spesso da Giletti qualcuno sta cambiando idea su di me, ma le critiche ci saranno sempre."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.