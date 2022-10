Uomini e Donne, l'ex dama Anna Tedesco: "Ida e Riccardo si divertono a prendono in giro, la Platano è la pupilla di Sperti"

Gossip TV

L'ex nota dama del trono over di Uomini e Donne, Anna Tedesco, tuona contro Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Anna Tedesco, ex dama del trono over di Uomini e Donne, si è raccontata a TvperTutti, e nell’intervista, ha parlato anche dell’attuale edizione del dating show, tuonando, in particolare su Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Secondo l'ex dama, Ida godrebbe di trattamento speciale nel programma, tanto da essere protetta dagli opinionisti:

Non riesco a seguire il programma perché sono al lavoro, ma tramite i social riesco a captare cosa succede. Cosa penso? Quello che pensano l’80% dei telespettatori, «una telenovela fatta male». Non più credibili e soprattutto ripetitivi, sempre la solita solfa, hanno stanca davvero. Schierarmi? Assolutamente no!Loro si divertono a prenderci in giro, lui per un verso e lei per un suo tornaconto di televendite sui social, infatti la chiamano «Ida sconto 10%». A me Gianni mi ha fatto un processo per una foto nel negozio di Marcello, mentre alla sua pupilla era concesso. Una vergogna!

Parlando di Armando, la Tedesco ha rivelato:

Armando? Antico nei pensieri e nei modi di fare verso le donne, lo trovo anche troppo pettegolo. Per il trono classico mi ha colpito Andrea Nicole, molto intelligente!

“Grazie, oggi sono serena e tranquilla pur non avendo un uomo accanto, quindi sono felicemente single.” ha commentato a proposito della sua situazione sentimentale.

Anna non rinnega il suo percorso nel dating show, dove ha avuto modo di conoscere e relazionarsi a belle persone e l'ex dama sarebbe pronta anche tornarci:

In cinque anni del mio percorso ho conosciuto tantissime belle persone e con alcuni di loro ho mantenuto dei rapporti sia telefonicamente che di persona come Giorgio Manetti, Aurora Tropea, Arianna Testa, Marilena Manti, Diana Caruso, Sossio, Luca e tanti altri… Tornerei solo se vedessi un uomo elegante e carismatico e che mi piaccia anche esteticamente, ma dubito che un uomo così entrerebbe lì dentro.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.