Uomini e Donne, l’ex corteggiatore Alessandro Verdolini eletto Il Più Bello d’Italia

Alessandro Verdolini, ex corteggiatore di Uomini e Donne, vince un importante riconoscimento.

Mentre iniziano le prime registrazioni di Uomini e Donne e si scatena il caos nello studio del dating show di Canale 5, un ex corteggiatore molto amato ha conquistato la fascia de Il Più Bello d’Italia.

Uomini e Donne, Alessandro Verdolini è il più bello!

I fan di Uomini e Donne ricorderanno senza dubbio Alessandro Verdolini, ex corteggiatore di Andrea Nicole Conte che si ritrovò a scoprire, insieme a tutti i presenti, di non essere la scelta quando la tronista si presentò in studio mano nella mano con Ciprian Aftim, dopo una notte trascorsa insieme. Alessandro si è mostrato molto molto deluso da Andrea Nicole e dall’epilogo amaro e scioccante della sua avventura nel dating show di Canale 5, prima di digerire la storia e andare avanti con la sua vita.

Poche ore fa, Alessandro ha annunciato su Instagram di aver preso parte al concorso Il Più Bello d’Italia, concorso nato nel 1979 che si è tenuto ad Alassio pochi giorni fa. Verdolini ha vinto l’ambita fascia e ha voluto ringraziare tutti su Instagram:

“Un’esperienza bellissima, un’emozione unica. Questa vittoria la dedico alla mia famiglia, che mi ha sempre supportato in tutte le scelte che ho intrapreso fino ad ora, consapevole che sarà per sempre così”.

Mentre Alessandro festeggia, nello studio di Uomini e Donne si consumano i primi drammi. Riccardo Guarnieri costretto a scegliere se lasciare il trono over, avendo mostrato un forte interesse per Federica Aversano che è la nuova tronista, mentre Ida Platano è uscita con Alessandro Vicinanza e tra loro ci è stato un bacio. Gemma Galgani inizia la stagione venendo sedotta e abbandonata, mentre Tina Cipollari sembra proprio non tollerare la nuova tronista partenopea.

