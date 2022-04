Gossip TV

L'ex cavaliere romano del trono over di Uomini e Donne, Diego Ceccucci, intervistato da PiùDonna.

L'ex cavaliere romano tono over di Uomini e Donne, Diego Ceccucci, è stato uno dei recenti protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Uscito dal programma insieme a Marika Geraci, nota per la sua frequentazione con Armando Incarnato, è stato intervistato da Fralof per PiùDonna e ha raccontato come sta procedendo la sua storia con l'ex dama siciliana.

Uomini e Donne, l'ex cavaliere Diego Ceccucci: "Ecco cosa mi chiedeva di fare, ora in trasmissione non mi chiamano più

"La storia con Marika procede a gonfie vele tanto che sono andato a Palermo e ho conosciuto la famiglia di Marika. Era da tanto che non provavo emozioni così forti e abbiamo in progetto di andare a vivere insieme".

In merito alle dichiarazioni di Jessica che ha parlato di un accordo con lui, Diego ha dichiarato:

"L’unico accordo che c’è stato tra di noi era quello richiesto da lei ovvero di non raccontare alla redazione i momenti di intimità accaduti tra di noi. Tutto il resto è falso. E comunque se fosse realmente come lei afferma perché non ha colto l’occasione dell’ultimo centro studio per dirlo??"

L'ex cavaliere ha voluto anche puntualizzare che non stata lei a chiudere la relazione:

"È falso perché come dissi anche in puntata avevo programmato un weekend in Sardegna ma infine decisi di non partire visto che mi ero reso conto di non ricambiare i suoi sentimenti tanto che chiesi i numeri di Ida e Marika."

E ancora:

"Jessica mi ha chiamata poco più di un mese fa. Telefonata fatta con lo scopo di indagare come procedeva la storia con Marika, devo dire che è stata una telefonata cordiale tanto che ne fui meravigliato, inoltre mi confessò di avere avuto il Covid e di non essere stata più contattata dalla redazione e che era felice per me e Marika. Poi dal giorno dopo sui social ha iniziato a parlar male di noi. L'unica persona che cerca visibilità è lei visto che che scese per Marcello e una volta terminata la loro conoscenza per coerenza sarebbe dovuta andare via ma la famosa sedia piaceva tanto anche a lei. Poi da gennaio non fa altro che parlare di noi, vorrei consigliarle di farsene una ragione e di tentare altre strade perché tanto la redazione non la chiamerà più proprio come non hanno più chiamato noi."

Infine, un piccolo rammarico nei confronti della redazione di Uomini e Donne:

"Non abbiamo ricevuto nessuna telefonata ancora oggi non capiamo il perché di tanti atteggiamenti. Credo che sia io che Marika meritavamo il finale che in molti hanno avuto."

