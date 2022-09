Uomini e Donne, Karina Cascella sulla partecipazione di alcuni influencer al Festival di Venezia: "Ogni anno sempre peggio"

Gossip TV

L'ex opinionista di Uomini e Donne critica la presenza di alcuni influencer a Venezia79.

La 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è attualmente in corso, ma anche quest’anno non sono mancate le polemiche per la presenza all'evento degli influencer. A dire la sua sulla partecipazione di alcuni volti noti del mondo dei social ci ha pensato l'ex opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella.

Le critiche di Karina Cascella

Anche quest'anno, numerosi influencer hanno sfilato sul red carpet del Festival di Venezia. Da Giulia Salemi a Beatrice Valli fino a Paola Turani, volti noti del mondo dei social che spesso diventano oggetto di critiche e offese da parte di utenti che si chiedono a che titolo presenzino ad un evento così importante e dedicato al cinema.

A dire la sua sulla presenza di alcuni influencer a Venezia79 è stata Karina Cascella. Come riporta Isa e Chia, interpellata da alcuni suoi fan su una sua possibile partecipazione alla Mostra del Cinema, l'ex opinionista di Uomini e Donne ha dichiarato:

Voglio pubblicarvi uno dei tanti messaggi dove mi si chiede perché non vado o perché non ci sono a Venezia. La realtà è che la domanda è un’altra: per quale motivo dovrei andare a Venezia? Chi sono io per stare lì? Poi ogni anno è sempre peggio. Capisco chi ha uno sponsor e con i social ci può stare… ma il resto? Ma perché vanno cani e porci? Cos’è sta roba? Io, ragazzi, non lo dico per polemizzare.

Ne parlo perché credo che sia ridicolo vedere persone che non c’entrano nulla e per di più che non hanno sponsor e non sono state chiamate per lavorare, andare lì e sfilare, senza che i fotografi gli scattino una foto e che addirittura si girino dall’altra parte - ha spiegato Karina riferendosi a chi non è stato invitato da nessuno all'evento - Davvero non capirò mai la faccia tosta di alcuni e il senso di questa “presenza” non richiesta. Contenti loro, però di queste figuracce, contenti tutti.

