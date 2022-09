Gossip TV

Il cavaliere campano, assente nel parterre dell'over di Uomini e Donne: la padrona di casa si sarebbe opposta.

Tra le tante indiscrezioni giunte prima delle nuove registrazioni del dating show di Uomini e Donne, l'unica confermata è stata l'assenza del cavaliere campano, Biagio di Maro.

Uomini e Donne: Maria De Filippi avrebbe detto 'no' al ritorno di Biagio

L'imprenditore, originario di Napoli, non sarebbe stato infatti confermato nel parterre dell'over per volere della padrona di casa, Maria De Filippi.

Alcuni trattamenti riservati alle dame e la voglia di sponsorizzare le sue attività, che poco hanno a che fare con lo scopo del programma, avrebbero indispettito la conduttrice che si sarebbe opposta al suo ritorno.

Per le altre indiscrezioni, si sono rivelate un nulla di fatto. Ida Platano e Gemma Galgani sono tornate nel parterre femminile, così come Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Era incerta la presenza dell'ex fidanzato della Platano che invece è tornato tra i protagonisti del dating show intento persino a corteggiare Federica Aversano, la nuova tronista del classico, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri.

Riccardo, nel corso della prima puntata registrata martedì 30 agosto scorso, ha chiesto di ballare con Federica alla quale si sarebbe poi dichiarato apertamente. Nel corso della seconda puntata, Maria avrebbe messo alle strette il cavaliere pugliese, chiedendogli di scegliere se restare nell'over o diventare corteggiatore della Aversano. Riccardo, temendo anche di essere eliminato dalla giovane campana, avrebbe scelto di restare nel parterre senior.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.