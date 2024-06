Uomini e Donne, Karina Cascella ancora contro Beatrice Valli, ecco come ha replicato l'influencer!

Gossip TV

L'ex protagonista di Uomini e Donne, Beatrice Valli è stata di nuovo criticata da Karina Cascella: ecco come ha replicato la diretta interessata!

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Beatrice Valli, negli ultimi giorni è finita al centro del gossip a causa di alcune affermazioni discutibili. Le sue dichiarazioni a The Roulette Talk, podcast di successo in cui l'influencer si è raccontata, hanno provocato un'ondata di polemiche e la replica piccata di Karina Cascella, altro ex volto del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Oggi, Cascella è tornata ad attaccare Beatrice Valli e la diretta interessata è intervenuta a sua volta per rispondere a tono...

Uomini e Donne, Karina Cascella ancora contro Beatrice Valli

Al podcast di Elena Gardella The Roulette Talk, Beatrice Valli aveva dichiarato di meritarsi molta più fama di quella ottenuta grazie alla partecipazione al programma di De Filippi e al suo lavoro di influencer. Queste affermazioni erano state accolte con un certo sdegno tanto dai followers della moglie del tronista Marco Fantini, ma anche da altri volti della tv. Tra questi, ad esempio, c'è stata Karina Cascella che non ha perso tempo a replicare alle parole di Valli, definendo imbarazzanti le sue affermazioni.

Sui social si è così creata una polemica che anche oggi è stata alimentata: poche ore fa, infatti, Cascella è tornata a criticare Beatrice Valli, riportando la testimonianza di una ragazza che ha lavorato per l'influencer. Quest'ultima aveva raccontato sui social di farsi aiutare nei lavori di casa da una collaboratrice domestica, ma che nonostante la persona in questione fosse molto brava, non arrivava comunque a soddisfare del tutto i suoi standard.

Queste parole non sono passate inosservate e Karina Cascella ha riportato la storia di una persona che ha lavorato per l'influencer, decidendo di raccontarne l'esperienza lavorativa. Cascella ha dichiarato che le parole di Valli sono state prive di rispetto per la collaboratrice domestica che lavora per lei e che Beatrice Valli l'ha bloccata sui social, impedendole perciò di taggarla nei suoi interventi. L'ex opinionista di Uomini e Donne si è lanciata in un lungo discorso a favore della categoria di lavoratrici e lavoratori che non hanno mai il rispetto che meritano dai loro datori di lavoro e che per ciò che ha affermato, Valli dovrebbe vergognarsi:

"E ricordo a te e a tutte quelle come te che vantano domestiche, case sfarzose, lusso, e non avete un minimo di rispetto per coloro che vi aiutano in questo caso, che siete solo delle miracolate. Senza arte né parte, lo ripeterò all’infinito. E vergognati per come parli di una collaboratrice che sicuramente farà del suo meglio per rendere a te la vita più facile!"

Cascella ha poi rivelato di aver parlato con una ragazza che ha lavorato per Beatrice Valli in passato: questa persona ha deciso di scrivere a Karina Cascella e le ha raccontato la sua esperienza, affermando che l'influencer "gliene ha fatte passare di cotte e di crude". Infine, ha concluso Cascella, l'influencer ha voluto spiegare perché ha deciso di esporsi così e difendere la categoria. Cascella ha raccontato che sua madre ha lavorato per tanti anni come collaboratrice domestica e come badante e che per lei veder mancare di rispetto a persone che hanno svolto lo stesso lavoro è qualcosa di ignobile:

"Sapete come le considero io le persone? In base a come trattano i bambini, come trattano gli animali, quanto si possono preoccupare di una persona anziana… come si possono rivolgere ad un cameriere in un ristorante, che appellativo gli danno, da come si parla di una eventuale collaboratrice domestica, questo è il mio metro per misurare le persone e il fatto che una persona che abbia milioni di followers parli così di una persona che lavora per lei e già fa un lavoro duro è veramente uno schifo, basta."

Uomini e Donne, dopo le numerose critiche Beatrice Valli interviene sui social!

Di fronte a tutte queste critiche, tuttavia, Beatrice Valli non è rimasta in silenzio e ha deciso di intervenire per rispondere a tono alle polemiche di cui è stata protagonista in questi giorni. A un followers che le ha chiesto perché aveva dichiarato di meritarsi di più, senza tanti peli sulla lingua Valli ha replicato che non c'era nulla di male nelle sue affermazioni e che era un sentimento comune desiderare di più nella vita, perché "ognuno di noi ha un grande valore".

L'influencer ha anche replicato alle polemiche sul ruolo dell'influencer, affermando di aver anche letto il nuovo libro di Selvaggia Lucarelli e che lo trovava molto interessante, ma che non tutti gli influencer sono uguali e che lei e le sue sorelle ad esempio diffondono valori positivi sui social grazie alle loro famiglie e a ciò che mostrano e che sono prima di tutto persone.

Ai fan non è sfuggito un like sospetto di Ludovica Valli, sorella dell'influencer con cui Beatrice non sembra avere un rapporto idilliaco, a un post contro la sorella per il modo in cui trattava la sua collaboratrice domestica, ma Ludovica si è giustificata dicendo che non bisognava attaccarsi a un like e che non aveva alcuna intenzione di essere tirata nel discorso, visto che non la riguardava di persona.

