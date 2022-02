Uomini e Donne, Isabella Ricci torna in studio e si vendica di Gianni e Gemma (VIDEO)

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Isabella Ricci torna in studio con Fabio Mantovani.

Uomini e Donne: Isabella Ricci e Gemma Galgani chiariscono

Un grande ritorno nella nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo aver lasciato lo studio con grande commozione, Isabella Ricci fa il suo ingresso in studio insieme a Fabio Mantovani. La storia d’amore tra i due protagonisti del Trono Over sta andando a gonfie vele, tra viaggi spensierati e attimi di quotidianità vissuti sempre a stretto contatto, in attesa di decidere dove passare il resto della vita insieme. Isabella ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, ammettendo di essere rimasta delusa dalla mancanza di commozione da parte di Gemma per il suo addio al programma. La dama torinese ha spiegato di non aver gioito anche a causa del loro rapporto burrascoso, ma di essere felice per la coppia e di trovare Isabella molto più dolce e raggiante.

Ricci ha puntato il dito anche contro Gianni Sperti, dichiarando che si sarebbe aspettata delle scuse dopo essere stata accusata di essere alla ricerca di visibilità, mentre in pochi mesi ha trovato l’amore rinunciando con facilità alle telecamere. L’opinionista ha affermato di aver cambiato idea vedendola insieme a Fabio, ma di essere dispiaciuto dai commenti velenosi che Isabella ha fatto sul suo conto. La coppia rimane in studio per osservare le dinamiche tra Nadia Marsala e Massimiliano.

La presentatrice, infatti, fa sapere che il cavaliere ha rivelato alla redazione di trovare la dama troppo rigida e fredda, e di volersi guardare attorno. Nadia non sembra particolarmente scossa, e ammette di non potersi sciogliere prima di fidarsi di Massimiliano. Gianni indaga, trovando fuori luogo queste affermazioni, e il cavaliere cerca di ritrattare finendo per incartarsi nelle sue stesse dichiarazioni. Tina cerca di interpretare, mentre Sperti sospetta che Massimiliano sia un gran furbo. Nadia, nel frattempo, non si scompone perché non ha intenzione di sbilanciarsi prima di capire le reali intenzioni del cavaliere.

