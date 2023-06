Uomini e Donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani "dietro alla separazione ci sarebbe un motivo particolare", l'indiscrezione

Gossip TV

L'ex coppia nata nel trono over di Uomini e Donne, ha annunciato la separazione dopo essere convolata a nozze l'anno scorso e sono emersi i presunti motivi dell'inaspettata decisione.

Qualche giorno fa, l'ex dama del trono over di Uomini e Donne, Isabella Ricci, ha annunciato la separazione, a poco più di un anno dal loro matrimonio, con l'ex cavaliere Fabio Mantovani, conosciuto nel dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani: i presunti motivi della loro rottura

"Il 6 giugno mi sono separata legalmente… quando è troppo bello per essere vero… non è vero" ha scritto la Ricci su Instagram. Fabio, intervistato da Opinionista Social, qualche giorno dopo, ha ammesso di non vivere un dei periodi più felici della sua vita, affermando comunque si non essersi pentito di nulla.

Nelle scorse ore è emersa una nuova indiscrezione sul motivo della rottura tra i due ex volti di Uomini e Donne. A rivelarlo, l'esperto di gossip, Amedeo Venza

"Dietro la separazione c’è un motivo particolare, Fabio avrebbe nascosto a Isabella situazioni riguardanti il suo passato!".

L'ex cavaliere, dal canto suo, ha pubblicato un post su Instagram che sembrerebbe una frecciatina a Isabella:

Nella vignetta si vedono due persone "Quando tiri giù la luna per la tua donna” , mentre l'altra chiede, "Un altro colore non c'era?"

