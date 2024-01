Uomini e Donne, intervista esclusiva ad Andrea Della Cioppa: "Non rinnego nulla, oggi sono felice e innamorato"

Gossip TV

Abbiamo intervistato in esclusiva Andrea Della Cioppa. Abruzzese e laureato in Scienze Motorie, oggi lavora come personal trainer e chinesiologo. Vanta un passato da calciatore e tra le sue passioni ci sono i viaggi. Si avvicina al mondo dello spettacolo partecipando come corteggiatore a Uomini e Donne e conquistando tutti con la sua determinazione e schiettezza. Nonostante Andrea abbia concluso la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi con l'amaro in bocca non si è dato per vinto e si è rimesso in gioco tra i tentatori dell'ultima edizione di Temptation Island.

Ai microfoni di Comingsoon.it, Andrea si è raccontato senza filtri parlando delle sue esperienze televisive, prima a Uomini e Donne e poi a Temptation Island , e dei suoi progetti futuri. A proposito dei programmi di punta di Canale 5, l'ex corteggiatore, oggi felicemente fidanzato con l'imprenditrice Fania Di Girolamo, non ha mancato di dire la sua anche sulle dinamiche che stanno caratterizzando la Casa del Grande Fratello.

Corteggiatore a Uomini e Donne, tentatore a Temptation Island. Che esperienze sono state?

Sono state due esperienze molto belle, ma completamente diverse. Ho deciso di partecipare a Uomini e Donne per vivere un’esperienza nuova senza farmi troppe domande e crearmi aspettative. Il programma mi ha dato tanta visibilità, soprattutto a livello social, e ho avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico. Sono stato apprezzato per la mia trasparenza, il mio modo schietto e diretto di affrontare le varie situazioni. Ho sempre detto la mia, ma con grande educazione e rispetto. Anche di Temptation Island ho un bel ricordo, ma non è paragonabile all’esperienza che ho vissuto a Uomini e Donne da protagonista. A Temptation Island, noi tentatori siamo di supporto alle coppie. Diciamo che l’ho vissuta come una vacanza (ride ndr). Non rinnego nulla. Sono felice del seguito che ho e di aver lasciato il segno. Ancora oggi ricevo tanti messaggi di affetto. Sono davvero contento.

Rimpianti?

Non cambierei nulla del mio percorso. Non nego che all’epoca sarei salito sul trono. Avrei fatto volentieri il tronista. Parlo al passato perché la mia situazione sentimentale è cambiata. Sono felicemente fidanzato con Fania Di Girolamo, non fa parte del mondo dello spettacolo. Ha un brand "Youcust", è un’imprenditrice e un’artista a livello internazionale.

Parteciperesti ad altri programmi televisivi?

Non escludo la partecipazione ad altri reality. Mi piacerebbe entrare nella Casa del Grande Fratello. Accetterei volentieri. Farei anche Pechino Express. I programmi televisivi ti danno una grande opportunità, una spinta, ma poi devi essere tu in grado di andare avanti e crearti la propria strada. Ho alzato l’asticella sotto alcuni aspetti.

Stai seguendo la nuova stagione di Uomini e Donne?

Più o meno lo sto seguendo. Sono amico di Ida Platano, abbiamo legato nel programma e ogni tanto ci scriviamo e sentiamo. Mi ha scritto quando ho partecipato a Temptation Island e io le ho fatto gli auguri per il trono. Sono molto contento per Ida, è una bella opportunità. Le auguro il meglio perché se lo merita davvero. Le faccio un grande in bocca al lupo. Ho visto anche che è tornato Alessandro. Io non conosco bene la dinamica della loro relazione, ma molto spesso la verità sta nel mezzo. Così come Ida ha avuto la sua opportunità, penso sia giusto che anche lui sia tornato per rimettersi in gioco.

Per quanto riguarda invece il Grande Fratello, nella Casa attualmente ci sono due protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island, ovvero Perla Vatiero e l'ex tentatrice Greta Rossetti...

Mirko, Perla e Greta hanno avuto un bel seguito e questo li ha portati nella Casa del Gf. Io ho vissuto Perla nel villaggio e posso dire che era molto innamorata di Mirko. Non pensavo assolutamente che scoppiassero, poi è successo quello che è successo. Io penso che se oggi sono nella Casa del Grande Fratello è perché è stata la coppia più seguita di Temptation con una storia da raccontare. Stanno facendo tutti e tre una bella esperienza di vita che gli servirà anche dopo. Secondo me è giusto che si sono messi in gioco.

Cosa ne pensi della nuova linea editoriale Mediaset imposta da Pier Silvio Berlusconi?

Rispetto alla precedente edizione del Grande Fratello, penso che la situazione sia migliorata. Uomini e Donne non lo considero un programma trash, altrimenti non ci sarei andato. Mi è capitato di essere contattato per partecipare ad altri programmi, ma ho rifiutato proprio perché non li ritenevo in linea con la mia persona. Per quanto riguarda il Grande Fratello, sono i protagonisti che fanno la differenza. Per quello che ho visto, mi sembra più qualitativo rispetto a quello dell’anno scorso. Penso che, seppur minimo, ci sia stato un miglioramento. È stato fatto un buon lavoro, apprezzabile.

Chi è Andrea oggi? Ti senti cambiato?

Sono rimasto lo stesso, ovvero un ragazzo determinato, schietto, ma anche un pò permaloso. Sono un personal trainer, ma anche un imprenditore nel settore del fitness. Ho avviato una società, un mio e-commerce e sto lavorando per l'apertura di un mio centro medico sportivo. Grazie alla visibilità e popolarità che mi ha dato Uomini e Donne lavoro tanto anche con i social. Collaboro con diversi brand. Sono soddisfatto di quello che sono oggi. Ci tengo a ricordare anche la mia partecipazione all'ultima edizione del Festival del Cinema di Roma come testimonial di un'iniziativa organizzata dall'onlus “Un genitore per Amic o” e dall'associazione culturale “Take the flight” per dire basta alle morti sul lavoro. Un'esperienza emotivamente molto forte.

