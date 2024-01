Uomini e Donne, Intervista esclusiva a Veronica Ursida: "Oggi mi sento più donna, sono pronta a salire sul trono"

Gossip TV

L'ex dama Veronica Ursida si racconta senza filtri ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato in esclusiva Veronica Ursida, ex amata e seguita protagonista del parterre over di Uomini e Donne. Molto schietta e determinata, innamorata dell'amore e della vita, Veronica non si è mai risparmiata! Nonostante gli scontri in studio, le critiche e le scelte sbagliate, la dama ha sempre cercato di farsi conoscere e apprezzare dal pubblico di Canale 5.

Ai microfoni di Comingsoon.it, la bella Veronica si è raccontata senza filtri, parlando delle dure critiche ricevute sui social nel corso degli anni e dei suoi progetti futuri, che non escludono la possibilità di rivederla sul piccolo schermo. Chissà...magari sul trono di Uomini e Donne accanto alla sua ex collega Ida Platano o nella Casa del Grande Fratello!

Sei stata una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. Che esperienza è stata?

È stata un’esperienza molto intensa a livello emotivo. Mi ha rafforzato caratterialmente, nonostante le lacrime e le delusioni. La cosa che mi dispiace di più in assoluto è che la Veronica vera i telespettatori non l’hanno conosciuta. Ero continuamente ostacolata dalle critiche e dalle continue liti. La Veronica spensierata e solare, che crede nell’amore e che desiderava trovare il principe azzurro, non è uscita totalmente. Ho perso molto tempo a difendermi, anziché raccontarmi.

Sia durante che dopo hai dovuto fare i conti con le critiche...

A volte le critiche sono state costruttive, altre no. Molta gente si è affezionata a me, mi segue sui social e mi ricorda con affetto, altri invece hanno seguito l’onda di Gianni Sperti o Roberta Di Padua e mi hanno duramente criticato. Purtroppo sui social c’è tanto odio, la gente è cattiva.

Se potessi tornare indietro cambieresti qualcosa del tuo percorso?

Assolutamente si! Non ho rimpianti, ma se potessi tornare indietro cambierei tante cose: lo spazio che ho concesso al signor Incarnato (Armando ndr), non avrei iniziato una frequentazione con la persona con cui sono uscita perché si è rivelata forse peggio di Armando. Mi sono assunta le responsabilità delle mie scelte, ma mi sono pentita su entrambe. Sono due narcisisti, non rispettosi. Insomma, gente sbagliata. Le frecciatine da parte di Armando non sono mai mancate, lui ha sempre bisogno di attaccare qualcuno, ma farlo con chi non può controbattere in quel momento è veramente da vili.

Se Maria De Filippi ti dovesse proporre di tornare come tronista, accetteresti?

Salirei sul trono, sarei un’ipocrita a dire il contrario. Per me sarebbe un’esperienza completamente nuova e io sono aperta a tutto. Poi ritroverei Ida, noi abbiamo sicuramente due caratteri diversi, ma vissuti molto simili. Siamo mamme e abbiamo avuto entrambe a che fare con dei narcisisti. In ogni caso sarebbe divertente e ne risentirebbe un’altra dama, sono certa che Roberta cascherebbe dalla sedia (ride ndr). Tornare, quindi, sarebbe un grandissimo smacco per molti lì dentro.

Cosa pensi invece della decisione di Roberta di lasciare il programma salvo poi tornare qualche settimana dopo?

Secondo me, il suo è stato un gesto studiato. Penso che lei abbia lasciato il programma con la speranza di ricevere dalla produzione la proposta di salire sul trono. Capisco, però, che essere sempre la seconda scelta è brutto per una donna. Poi è tornata, certo! Quando i suoi piani non sono andati nel modo sperato ha fatto un passo indietro. Ultimamente ho letto anche la notizia, non so se sia vera o meno, che dovrebbe tornare Riccardo Guarnieri come tronista… Chissà.

Come è cambiata la tua vita dopo Uomini e Donne?

Tanto, ma anche io sono cambiata. Sono cresciuta, migliorata, mi sento molto più determinata e donna. In questo percorso ho rafforzato anche la comunicazione con le altre donne. Mi piace aiutare chi ha davvero bisogno.

Nonostante le delusioni, qual è la tua visione dell'amore oggi?

L’amore per me è un fardello sbagliato della mia vita. Ho sempre selezionato persone che non dovevo avere al mio fianco.

Ti piacerebbe partecipare a qualche reality show?

Si certo, l’ho sempre detto. Il Grande Fratello, ma anche L’Isola dei Famosi. Mio figlio pensa che sarei perfetta per un reality come L'Isola. Il Gf, invece, ti permette di farti conoscere. Sei ripreso h24. Sarebbe una bella occasione.

Stai seguendo la nuova edizione del Grande Fratello? C'è qualche concorrente che ti ha colpito o qualcuno che, al contrario, non ti ha convinto?

A me piace molto Beatrice Luzzi. Siamo molto simili. Spero e le auguro di vincere perché è la persona che se lo merita più di tutti. Da mamma, capisco il sacrificio di lasciare dei figli a casa. Ovviamente partecipare al Gf è un lavoro, però immagino che emotivamente sia davvero tosta. Deve vincere lei. Sono certa che potremmo andare d’accordo perché siamo donne rispettose con grande carattere e quando reagiscono lo fanno per difendersi. A dire la verità, mi piacciono anche i nuovi e Marco Maddaloni. Lui è un giocatore, nel senso buono della parola, una figura positiva. Non mi piacciono per niente, invece, Paolo, Letizia, Anita e Giuseppe.

Progetti futuri?

Il mio più grande desiderio sarebbe quello di tornare in tv e avere un mio spazio. Progetti? Non posso dire nulla, è ancora tutto top secret! Spero e mi auguro che questo progetto in cantiere vada in porto. Incrociamo le dita.

Photo: Phaolo foto