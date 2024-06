Uomini e Donne, intervista esclusiva a Barbara De Santi: ''Cerco un uomo poliedrico come me''

Gossip TV

Barbara De Santi, volto noto del trono over di Uomini e Donne, si racconta ai microfoni di Comingsoon.it, parlando della seconda edizione del suo libro "Fare l'amore come una escort" e svelando qualcosa sul programma di Canale 5.

Barbara De Santi è tornata in libreria con la seconda edizione di “Fare l’amore come una escort”, un libro che racconta la sua storia tra momenti toccanti e malinconici e momenti divertenti, riflettendo sulla ricerca dell’amore e sulla relazione tra uomo e donna al giorno d’oggi. La dama del trono over di Uomini e Donne aggiunge un nuovo capitolo al suo libro, un capitolo estremamente personale che nasce dalle riflessioni fatte durante il periodo del Covid ma anche dalla scomparsa del suo vero amore. Barbara ha raccontato a noi di Comingsoon.it cosa l’ha spinta a rimettersi a scrivere, scavando nel passato alla ricerca di risposte per il presente.

Uomini e Donne, Barbara De Santi parla della seconda edizione di “Fare l’amore come una escort”

Classe 1969, nata a Mantova dove si è diplomata presso il Conservatorio di Musica, Barbara De Santi è nota al pubblico di Canale 5 per essere la professoressa di Uomini e Donne. Volto amatissimo tra le protagoniste del parterre femminile del trono over del dating show di Maria De Filippi, Barbara nasconde dentro di sé un mondo proteso alla ricerca dell’amore, un amore che ha trovato diversi anni fa e che vorrebbe per il futuro. De Santi ha deciso di dare nuovamente alle stampe il suo libro “Fare l’amore come una escort” con una seconda edizione, disponibile su Amazon in formato cartaceo e non, nella quale ha aggiunto un capitolo intenso, malinconico ma anche riflessivo e di presa di coscienza sull’amore e le sue mille sfaccettature. Intervistata da noi di Comingsoon.it, Barbara ha raccontato nel dettaglio cosa l’ha spinta a tornare davanti la macchina da scrivere.

Barbara sei tornata con una nuova edizione del tuo libro “Fare l’amore come una escort”, cosa ti ha spinto ad aggiornare il tuo racconto di vita con un nuovo capitolo?

Dal 2020, l’anno del Covid, ho visto cambiare le persone. Cambiare in peggio secondo me, mentre per me è stato un momento di rinascita, è stata una nuova svolta e tutte le cose hanno cominciato ad andare molto meglio. Ho voluto condividere questa cosa e raccontare, in questi quattro anni, cosa sia successo. Il mio punto di vista.

L’ispirazione per il libro è nata grazie al tuo ex, l’imprenditore Mike Morra. Quanto lavoro ha richiesto raccogliere i racconti delle escort, e come questi si sono rispecchiati in alcune delle tue delusioni d’amore?

Il 90% del libro è autobiografico, quindi è il racconto della mia vita, mentre quelle con le escort è stato il lavoro minore. Come dico nel mio libro, avevo anche un’amica che faceva la escort e inizialmente non lo sapevo, quindi un’idea me la ero fatta. Poi ho incontrato Mike Morra, che è stato anche il mio fidanzato e che definisco geniale, e mi sono fatta alcune domande sul perché i miei rapporti con gli uomini andassero male, e mi sono detta: “qualche risposta posso prenderla da questo mondo che per me è sconosciuto”.

Nella presentazione del tuo libro si legge “Una donna che si basta da sola a cui manca una sola cosa: l’amore vero”. Cosa è per te l’amore vero e perché credi che non sia ancora arrivato nella tua vita?

Nel capitolo che io ho aggiunto al libro parlo proprio dell’amore vero che io ho avuto nella mia vita, che purtroppo non c’è più, è venuto a mancare lo scorso anno. Quando penso a quello che provavo con quella persona, a quello che ci siamo dati reciprocamente, penso che io sto ancora cercando questo e che non l'ho più trovato nella mia vita. Eravamo giovani, ero molto meno razionale mentre ora sono molto razionale purtroppo, pongo molti paletti sin dall’inizio cosa che prima non facevo. Poi il mondo è cambiato, ho visto un declino nei sentimenti e nei rapporti: faccio fatica a trovare una persona che abbia i miei valori, il mio punto di vista, che abbia la mia stessa voglia di vivere, l’entusiasmo. Mi sono definita poliedrica, e cerco un uomo che lo sia come me!

Uomini e Donne, Barbara De Santi: “Il pubblico riconosce la mia schiettezza”

Durante la chiacchierata con Barbara De Santi chiediamo quale capitolo l’abbia portata maggiormente a mettersi alla prova a livello emotivo e la risposta è immediata: quello che riguarda la sua famiglia. La dama del trono over di Uomini e Donne, infatti, ammette di aver rivelato verità scomode sul passato e sulla famiglia che l’hanno segnata e continuano a segnarla tuttora. Proprio a proposito del rapporto con i genitori, è Barbara stessa ad ammettere di non aver ricevuto mai un trattamento da principessa e sembra che questo filone si sia riflesso anche nella sua vita di coppia.

"Non ho mai trovato il mio principe che mi trattasse da principessa. Io do tantissimo all’altro e non ricevo altrettanto, forse perché sono troppo indipendente e autonoma e l’uomo crede che io non ne abbia bisogno”.

Sbriciando sui social troviamo un ottimo riscontro per il tuo libro, cosa pensi della risposta del pubblico? C’è qualche commento dei lettori che ti ha particolarmente colpito?

Ho letto le recensioni, tutte positive. Quello che mi riconoscono i lettori è che, quando leggono, sentono la mia voce, rispecchia il mio modo di essere. E così è come se mi conoscessero ancora di più.

Di amore si parla a Uomini e Donne dove sei tra le protagoniste over più amate, e sei tornata alla ricerca dell’amore. Non mancano però le discussioni e le rivalità come quella con Cristina, forse derivate anche dal tuo carattere schietto…

Parto dal fatto che il pubblico riconosce la mia schiettezza, perché il complimento che mi fanno sempre è questo. Non so perché traspare questo, io inseguo questo da tutta la vita, ma non mi sono accorta fosse così evidente. Cristina… Mentre prima c’era una certa solidarietà, da un momento all’altro, per prendere le difese della persona che stavo frequentando (Ernesto Russo ndr.) ha cominciato a ribaltarsi e darmi contro. Anche con l’epilogo che c’è stato, non sono riuscita ad avere solidarietà e non me lo spiego. Non abbiamo chiarito, non abbiamo contatti ed essendo in un programma pubblico, è giusto chiarire là dentro le situazioni.

Un commento su Ernesto Russo e le dichiarazioni che ha fatto su di te, in particolare l’idea che sia stata tu a fare segnalazioni sul suo conto.

Ho letto ma non commento, perché quando leggo cose del genere trovo non abbia senso rispondere. Io non ho bisogno di fare segnalazioni, passando da dietro o nascondendomi, perché tutto ciò che so e devo dire io lo dico in puntata. Già la volta precedente avevo riportato delle segnalazioni e le dico in faccia le cose e chi mi conosce lo sa. Ma anche lui, come può pensare una cosa del genere!

Infine, prima di salutarci, Barbara racconta di aver scritto “Fare l’amore come una escort” soprattutto per sé stessa, avendo il forte desiderio che rimanga sempre qualcosa della sua vita. La dama rivela, infatti, di averne compreso l’impatto e l’importanza proprio in occasione della rilettura delle memorie che scriveva minuziosamente nel periodo in cui era felicemente fidanzata con il suo grande amore, riflettendo come tutto questo amore e questo sentimento sarebbero potuti andare persi se non avesse lei per prima annotato ogni dettaglio. Infine, De Santi si augura anche di essere riuscita ad avvicinare maggiormente il pubblico, facendosi conoscere anche oltre le telecamere di Uomini e Donne.

