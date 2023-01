Uomini e Donne, intervista a Lavinia Mauro: "Grazie ai miei due corteggiatori sono tornata a fidarmi"

Gossip TV

Lavinia Mauro, intervistata dal settimanale dedicato al programma: "Uomini e Donne mi ha aiutato con gli attacchi di panico"

Lavinia Mauro in questi mesi nel dating show di Uomini e Donne, grazie ai ragazzi che ha conosciuto, è come se fosse tornata indietro nel tempo, a quella ragazza viscerale di una volta, cambiata, resa cauta dalla vita e dalle sue inevitabili batoste. Ma, dopo questi mesi di montagne russe, vissuti al massimo, si sente più forte ma non ancora una "donna arrivata".

Uomini e Donne, parla Lavinia Mauro: "Alessio Campoli e Alessio Corvino mi piacciono tanto"

Intervista dal settimanale dedicato al programma, la tronista romana ha dichiarato:

"Questo programma è stato come una terapia d'urto contro gli attacchi di panico e l'ansia. Li ho ancora, certo, ad esempio mi agito pensando agli esami che devo affrontare o alla tesi, ma va tutto molto meglio e si vede..ma penso di avere tanta strada da fare e tante esperienze da vivere!"

"All'inizio avete conosciuto una Lavinia tanto sensibile, perché mi sono ritrovata in una situazione completamente nuova in cui ho avuto bisogno di capire come prendere confidenza con la situazione. Penso di essere cambiata tanto, mi sento più forte. Indipendentemente dall'ansia, sto scoprendo molte cose di me. Sto riscoprendo tante parti di me che forse avevo lasciato dormire, o avevo messo da parte per tutelarmi. Non sono diversa, ma certa mente sono cambiata rispetto a quando sono entrata nel programma. Ho sempre avuto le mie fragilità e di conseguenza le ho sempre affrontate, ma non pensavo di averne tanta! Di fronte a situazioni personali che mi sono successe nell'ultimo periodo, ho scoperto di avere molta più forza di quanta credessi di avere. Questo mi rende molto felice. Sto meglio e il programma mi ha aiutata tantissimo, anche se all'inizio è stata quasi una "terapia d'urto" come ha detto Maria durante una puntata (ride). Certo, i miei momenti di tensione e di agitazione ci sono ancora: per gli esami che devo affrontare, per la tesi che sto scrivendo... però va tutto molto meglio e si vede! Sono sciolta, tanto che mi hanno addirittura detto che ho finto nelle primissime puntate! Invece il messaggio che deve passare è che l'ansia non è finta, ma si può superare e ci si può convivere trovando un equilibrio"

Parlando di Alessio Campoli e Alessio Corvino, Lavinia ha dichiarato:

"Grazie a loro, che sono due ragazzi che mi piacciono tanto, ho tirato fuori quella Lavinia "dormiente" che non si legava più alle persone, non riusciva ad affezionarsi ai ragazzi e aveva il terrore di fidarsi. Qualsiasi cosa io faccio con loro io mi ci butto con la testa e con il cuore. Hanno tirato fuori una parte di me che erano anni che avevo sotterrato, quella più istintiva e meno razionale, una parte che mi piace tanto. Forse un pochino dovrei riprenderla la razionalità (sorride), perché io passo da un eccesso all'altro, non conosco mezze misure"