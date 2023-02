Uomini e Donne, intervista a Ida Platano: "Non mi interessa quanto guadagna Alessandro, credo in due cuori e una capanna!"

Gossip TV

L'ex coppia del trono over di Uomini e Donne, si confessa dal settimanale dedicato al programma.

"Ricorderemo per sempre il tatuaggio che ci siamo fatti insieme a Miami. Un piccolo ranocchietto, ma non chiedeteci cosa significa, è una cosa che rimarrà nostra". Felici, emozionati, elettrizzati: Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono la coppia di Uomini e Donne che fa sognare. Dopo tanta sofferenza, l'hair-stylist siciliana - una selfmade woman, come ci tiene a precisare - è tornata a essere felice. Le montagne russe con Riccardo Guarnieri l'avevano forse indotta a pensare che la serenità non fosse per lei.

Uomini e Donne, Ida Platano: "Ad Alessandro non ho mai chiesto quanto guadagna"

Invece Alessandro è riuscito a travolgerla con pazienza e gentilezza, con gesti romantici e un corteggiamento serrato, durato quasi un anno. "Ci vediamo sempre, tutte le settimane. Procede tutto bene, avrei tante cose da dire ma le dico piano... per scaramanzia!" ha risposto Ida alla quale ha fatto eco subito l'ex cavaliere:

"Questa storia è un ciclone di emozioni! La distanza la superiamo. Ci vediamo tutte le settimane e ne approfittiamo per visitare insieme tanti posti: siamo stati a Madrid, a Firenze, a Palermo, abbiamo passato il Capodanno a Torino... e infine questo viaggio di una settimana a Miami, che è stato il mio regalo di Natale per Ida e ci ha consentito di passare tanti giorni insieme. In questo viaggio ho vissuto la vita quotidiana con Ida e mi è piaciuta molto: ci siamo divertiti, ci siamo rilassati... Nemmeno io posso dire però di aver scoperto qualcosa di nuovo su di lei, perché mi sembra di conoscerla da sempre (sorride). Litigi? Poco o nulla! Ma in generale tra noi non ci sono stati litigi, fuori dagli studi non abbiamo mai discusso seriamente. Certo, è normale essere in disaccordo ogni tanto, ma su piccolezze.."

Alessandro ha poi raccontato un momento particolare del loro viaggio:

"Sicuramente il tatuaggio che ci siamo fatti insieme e che resterà sulla nostra pelle a vita!E'un nostro simbolo e rimarrà nostro: è nato ormai tempo fa, nella prima fase della nostra frequentazione all'interno del programma. Non è una ranocchietta da sottovalutare. Ma un episodio per me estremamente significativo è avvenuto qualche giorno prima: il giorno di Natale Ida mi ha chiamato e mi ha detto che sarebbe andata in montagna per qualche giorno. lo sono rimasto di stucco, perché avevamo dei programmi diversi e non mi aspettavo quel cambiamento! Non posso dire di essere andato a letto contento. Ma al mio risveglio, alle sette meno un quarto, ecco la sorpresa: /da era sotto casa mia con suo figlio. Mi sono sciolto come un gelato, ci voleva la cannuccia per sollevarmi "

Ida ha voluto replicare a tutti malpensanti che insinuano sia interessata alla condizione economica del suo compagno:

"Innanzitutto sono una donna che si mantiene da sempre, che si è costruita un'attività, ha comprato una casa, gestisce i dipendenti, cresce un figlio. Tutte queste cose le ho fatte da sola. Anzi, in passato ho supportato anche alcuni uomini che erano accanto a me, l'ho fatto con gioia. Ad Ale sinceramente non ho mai chiesto quanto guadagna, quanto ha sul conto corrente, se ha una casa, dei terreni. Quando mi metto con una persona, che sia povero, ricca, ricchissima, non me ne può importare di meno. lo non ho mai chiesto un euro ai miei genitori, figuriamoci a un uomo. Alessandro mi ha fatto questo bel regalo, Miami, e per il resto le scarpe, le borse, i vestiti me li pago io. Così come la bolletta della corrente. Credo nei due cuori e una capanna. E dico anche che sono stata corteggiata da uomini ricchissimi, se avessi cercato quello... Quindi, cari malpensanti, pensate quello che volete. Non me ne potrebbe importare di meno"

Parlando della possibilità di diventare padre, Alessandro ha dichiarato:

"lo continuo a volere dei figli, certo, in questo momento però non ci stiamo provando: Ida e io stiamo cercando di viverci nel migliore dei modi possibili e di stare bene ogni giorno, trovando il nostro equilibrio. Se decideremo davvero di avere un figlio insieme non avverrà nell'immediato, ma nemmeno in un futuro troppo lontano"

Ida, dal canto suo ha precisato:

"Non ne abbiamo parlato ancora in modo dettagliato. Certo, ho sempre detto che mi piacerebbe un secondo figlio. Ma al momento è prematuro: Il matrimonio non è invece un'idea che non prendo in considerazione"

