Uomini e Donne: Incredibile ritorno di fiamma per due storici ex protagonisti. Ecco di chi si tratta

Stavolta è ufficiale: l'ex tronista e l'ex corteggiatrice sono tornati ad essere una coppia! Scopriamo insieme di chi stiamo parlando...

Senza ombra di dubbio, una delle coppie più note ed amate formatasi all'interno dello studio di Uomini e Donne è quella composta dall'ex tronista Eugenio Colombo e dall'ex corteggiatrice Francesca Del Taglia. I due, dopo anni di amore, un matrimonio e due figli, hanno deciso di dirsi addio, e neanche nel modo più pacifico possibile. L'anno scorso si vociferava che tra il Colombo e la Del Taglia fosse in corso un riavvicinamento; tuttavia, soltanto adesso sembra che sia ufficiale.

Uomini e Donne: La love story tra Eugenio e Francesca

Era il 2013 quando il tronista dell'epoca di Uomini e Donne, Eugenio, sceglie la corteggiatrice Francesca, preferendola all'altra, Eleonora. I due escono mano per mano dallo studio in cui si sono conosciuti, ed iniziano a viversi la loro storia d'amore appena sbocciata lontana dalle telecamere, ma sempre messa in mostra sui social. Poi, Eugenio e Francesca convolano a nozze ed allargano la famiglia, mettendo al mondo prima Brando e poi Zeno. Purtroppo, nel 2022 questo bell'incantesimo si spezza: la coppia scoppia, e lui arriva persino a dichiarare di essere stato per anni "con una persona che non mi meritava e che appena ha potuto me l’ha messo in quel posto", alludendo ad un tradimento.

Uomini e Donne: Eugenio e Francesca sono tornati insieme?

Sempre nel 2022, dopo aver respinto le accuse di essere una traditrice, e ribadendo che lei ed Eugenio si sono lasciati perché erano già in crisi da tempo, Francesca presenta ai suoi follower il suo nuovo partner, Federico Fiorentino, dj ed ex volto di Uomini e Donne. La frequentazione, però, naufraga molto presto, tanto che già nel 2023 iniziano a circolare delle voci secondo cui moglie e marito sarebbero tornati insieme: “Da fonti della madre, pare che Eugenio stia pensando di tornare con Francesca per il bene dei figli”. Soltanto ad oggi, tuttavia, sembra che il sogno dei loro fan si sia finalmente trasformato in realtà.

Uomini e Donne: Eugenio e Francesca sono di nuovo ufficialmente una coppia

L'esperto di gossip Amedeo Venza, che tra l'altro è amico di Eugenio - il quale, solo qualche mese fa, aveva dichiarato di essere single - ha da poco pubblicato un video sul suo Instagram ufficiale in cui si vedono l'ex tronista e Francesca in discoteca mentre si stringono forte e si baciano appassionatamente. La didascalia recita: "Eugenio e Francesca sono tornati insieme! Eccoli durante un evento a Napoli!". Poi, ha postato un vecchio selfie della coppia con su scritto: "Una storia importante che ha dato il frutto di due bellissimi bambini... Naufragata per vari motivi, ma oggi Eugenio e Francesca hanno deciso di riprovarci. Per loro, per i bimbi e per quella fiamma che forse non si è mai spenta".

