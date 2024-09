Uomini e Donne, Eugenio Colombo parla dell'ex compagna Francesca Del Taglia

Gossip TV

Eugenio Colombo, intervistato dal settimanale Eva3000, ha parlato di un ipotetico ritorno del dating show di Uomini e Donne in cui è stato tronista nel 2012 e dove ha conosciuto l'ex compagna, Francesca Del Taglia, dalla quale ha avuto due figli, Brando e Zeno.

Uomini e Donne, Eugenio Colombo: "Tornare nel programma sarebbe troppo complicato"

Classe 1986 originario di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, oggi Eugenio è talentuoso DJ che ha saputo conquistare un ampio pubblico sia sui social media che sul piccolo schermo. Con quasi 570.000 follower su Instagram, è diventato una figura di riferimento nel mondo della musica e dell'intrattenimento. L'ex tronista ha confessato al magazine che non farebbe più ritorno nel dating show di Maria De Filippi perché quel luogo, è troppo legato al suo passato e alla sua lunga storia d'amore con Francesca Del Taglia:

"Ho troppi ricordi legati alla mia ex. Tornare in un programma del genere sarebbe troppo complicato e mi identificherebbe troppo con il passato."

Oggi Colombo è single:

Mi trovo in una fase della vita in cui sono molto concentrato sul lavoro, sia in Italia che all’estero. Ho bisogno di qualcosa che porti un valore aggiunto alla mia vita, non di semplici avventure e, probabilmente, non ho ancora trovato la persona capace di farmi fare quel salto in più per iniziare una storia seria. In amore io do tutto e voglio una persona che mi dia altrettanto"

Eugenio, che in passato è tornato all'attenzione delle cronache rose per una flirt con Greta Rossetti (ex gieffina dell'ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini) ha confessato che parteciperebbe volentieri al Grande Fratello magari riuscendo a trovare l'amore proprio nella Casa più spiata d'Italia.

