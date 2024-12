Uomini e Donne, in arrivo un format sulle coppie più amate del trono classico? Ecco i primi nomi!

Gossip TV

Secondo una recente indiscrezione, sarebbe in arrivo un format sulle coppie più amate del trono classico di Uomini e Donne. Ecco chi potrebbe esserci!

Maria De Filippi ha deciso di rivoluzionare Uomini e Donne e, dopo il successo di This is me, format che ha celebrato i talent di Amici, la conduttrice ha deciso di dar vita a un nuovo progetto. Questa volta si tratterà di un format sulle coppie più amate del trono classico del dating show campione d'ascolti nel poemeriggio di Canale 5.

Uomini e Donne, nuovo format in arrivo sulle coppie più amate del trono classico?

La macchina di Fascino in collaborazione con Mediaset non sembra ancora pronta a fermarsi, visto che Maria De Filippi sta lavorando a un nuovo format dedicato alle coppie più longeve e seguite del trono classico di Uomini e Donne. In onda da 20 anni, la trasmissione del pomeriggio di Canale 5 ha visto la nascita di numerose storie d'amore tra i protagonisti del trono classico. Il trono over è nato in un secondo momento e i suoi protagonisti, da Gemma Galgani a Ida Platano (che non è più in trasmissione) a Barbara De Santi fino ai più recenti ingressi nel programma, ha divertito ed entusiasmato il pubblico con le vicende sentimentali proposte.

Secondo alcune indiscrezioni, visto l'enorme affetto che il pubblico ha sempre avuto per alcune delle coppie nate nel trono classico, Maria De Filippi avrebbe deciso di renderle protagoniste di un nuovo format a loro dedicato. Un'idea che nasce sulla scia dell'enorme successo che ha avuto This is me, prodotto nato in collaborazione con Silvia Toffanin e che ha celebrato molti dei talenti del canto e del ballo nati all'interno di Amici.

A riportare il rumor è stato l'esperto di gossip Amedeo Venza, che ha rivelato dal suo account Instagram che Maria De Filippi sembra decisa a celebrare l'amore tra alcuni degli ex protagonisti più noti del trono classico di Uomini e Donne con un format dedicato interamente a loro.

Uomini e Donne, ecco chi sono le coppie che parteciperanno al nuovo format

Rispetto agli ultimi anni il trono classico non ha sempre coinvolto il pubblico, tanto che molti hanno iniziato a preferire le vicende dei protagonisti del trono over, merito anche delle diatribe tra Tina Cipollari e Gemma Galgani o della simpatia di alcuni personaggi diventati famosi nel dating show. Tuttavia, il trono classico ha portato alla nascita anche di alcune coppie molto amate dal pubblico e che a distanza di anni continuano a far sognare con le loro storie d'amore.

Tra le coppie che potrebbero partecipare al nuovo format che Maria De Filippi vorrebbe ideare ci sono diversi nomi che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene. Il toto-nomi è già iniziato e tra i protagonisti più noti potremmo ritrovare: Marco Fantini e Beatrice Valli, che sono convolati a nozze nel 2022 e hanno festeggiato dieci anni di relazione nell'ultimo anno. La coppia ha avuto 3 figlie: Bianca, Azzurra e Matilda Luce, che hanno unito ancora di più i due innamorati, che hanno lasciato la trasmissione nel 2014. Un'altra papabile coppia potrebbe essere quella di Teresa Langella e Andrea Dal Corso: l'ex tronista ha fatto la sua scelta nel 2018 e dopo un iniziale "no", Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sono ritrovati al di fuori del programma e hanno ripreso a frequentarsi. Nel 2023 arriva la proposta di matrimonio e a settembre 2024 convolano a nozze con una romantica cerimonia.

Altra storica coppia del trono classico che potrebbe apparire nel format c'è sicuramente quella di Aldo Palmeri e Alessia Cammarota: protagonisti di una delle prime edizioni di Uomini e Donne, i due sono convolati a nozze e nonostante una forte crisi e un tradimento hanno superato le difficoltà e ora vivono il loro amore con i figli Niccolò, Leonardo e Mattia. Il toto-nomi potrebbe comprendere anche Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: freschi sposi - il matrimonio è stato celebrato il 30 novembre 2024 - la coppia si è conosciuta nel 2019 e la chimica immediata che li ha travolti li ha portati a lasciare insieme il programma e ad accogliere la piccola Maria Vittoria nel 2022.

