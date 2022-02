Uomini e Donne, il trono di Matteo Ranieri finisce in dramma?

Gossip TV

Matteo Ranieri ad un bivio, il suo percorso a Uomini e Donne potrebbe finire in dramma.

Matteo Ranieri è tornato a Uomini e Donne, promosso al ruolo di tronista da Maria De Filippi, che ha voluto dare una seconda occasione al ligure dopo la batosta di Sophie Codegoni. Sfortunatamente, il percorso di Matteo si sta rivelando molto deludente, al punto che tanti si chiedono come andrà a finire.

Uomini e Donne, Matteo Ranieri lascia?

Dopo aver presenziato nello studio di Uomini e Donne in qualità di corteggiatore, finendo per essere la scelta di Sophie Codegoni, Matteo Ranieri è tornato nel dating show di Canale5 su invito di Maria De Filippi, che lo ha promosso a tronista. Il ligure ha concentrato la sua attenzione su Denise Mingiano e Federica Aversano, chiudendo le altre conoscenze, per poi ritrovarsi con un pugno di mosche in mano. Denise, infatti, ha dato corda al corteggiamento di Armando Incarnato, finendo al centro delle polemiche e lasciato lo studio furiosa, certa che Matteo sia stato influenzato da elementi esterni durante la loro conoscenza.

Federica, invece, ha premesso di essere molto titubante per via della sua situazione familiare e dei suoi doveri di madre, e di non riuscire a trovare il modo giusto per comunicare con Matteo. Dopo essere rimasto completamente solo, Ranieri si è confrontato con Federica, tornata in puntata per spiegare il motivo della sua assenza e della sua frustrazione, ma tra loro la situazione è ancora molto tesa.

Il pubblico di Uomini e Donne osserva il percorso di Matteo, che ha parlato dell’amicizia con Luca Salatino, e si chiede se anche questo trono non finirà con un nulla di fatto. Effettivamente, a meno che non scelga di far scendere nuove corteggiatrici e una di loro lo colpisca, al momento Matteo può lasciare la trasmissione con Federica oppure da solo. Cosa accadrà nelle prossime puntate?

