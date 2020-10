Uomini e Donne, il tronista Gianluca De Matteis in Lacrime: le parole sulla Famiglia emozionano tutti

Gossip TV

Gianluca De Matteis sorprende il pubblico di Uomini e Donne e scoppia in lacrime parlando della sua famiglia nello studio del dating show di Maria De Filippi.

Gianluca De Matteis ha lasciato il pubblico di Uomini e Donne senza parole, scoppiando il lacrime in studio e mostrando la sua vulnerabilità. Il bel tronista, dopo l’esterna con Gabriella, ha raccontato un aneddoto sulla famiglia e si è emozionato visibilmente.

Uomini e Donne, Gianluca De Matteis scoppia il Lacrime

Gianluca De Matteis è confuso dall’atteggiamento di Gabriella e cerca un chiarimento, mostrandosi molto interessato alla corteggiatrice. Il tronista di Uomini e Donne non ha gradito le accuse che Gabriella gli ha rivolto in studio, chiamandolo narciso ed egocentrico. Il romano vuole dissipare i dubbi di Gabriella, per la quale prova un’evidente attrazione e, dopo la scorsa Puntata, la raggiunge in casetta per parlare. L’esterna si conclude con un bacio rubato ma, tornato in studio, Gabriella appare nuovamente fredda e scostante. Per chiarire alla giovane di non aver intenzione di prenderla in giro, Gianluca fa una confessione molto forte sulla sua famiglia e scoppia in lacrime, emozionando il pubblico presente. Il tronista ammette di aver sempre indossato la maschera della persona sicura di sé, per non pesare sulla sua famiglia che doveva occuparsi della sorella, molto più fragile di lui. Questo suo lato, tuttavia, non corrisponde a verità in quanto il romano è sensibile e ha paura di fidarsi delle persone per non rimanere deluso.

Gabriella non convince il pubblico di Uomini e Donne

Con la voce rotta dal pianto, il De Matteis si espone ma la corteggiatrice sembra quasi impassibile. Gianluca ha ammeso di non aver mai ammesso nulla nemmeno ai suoi genitori, a quali non ha mai chiesto nulla perché non voleva pesare su loro, e anche questo lo ha portato ad essere spesso freddo nei confronti delle novità e di chi non conosce bene. Dopo queste parole, Gabriella conferma di non essere a Uomini e Donne per le telecamere ma il pubblico sospetta che il suo atteggiamento distaccato dimostri ben altro. La conoscenza tra Gianluca e Gabriella continuerà oppure la corteggiatrice non riuscirà a fidarsi del tronista e lascerà il programma? Nel frattempo, maretta anche tra Nicola Vivarelli e Veronica. La dama non sopporta la continua intromissione di Gemma Galgani nel loro rapporto e trova che Nicola non sia coinvolto nella conoscenza come invece dovrebbe.

