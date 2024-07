Uomini e Donne, Ida Platano ancora nel mirino degli haters: lo sfogo dell'ex tronista

Gossip TV

Ida Platano, ex tronista di Uomini e Donne, è finita ancora nel mirino degli haters: ecco cosa ha pubblicato sui social!

Ida Platano è una delle protagoniste più chiacchierate di Uomini e Donne: dopo diversi anni trascorsi nel parterre delle dame del trono over, durante l'edizione del 2023/2024, la parrucchiera bresciana è diventata tronista del trono classico, sperando così di trovare il vero amore. Conclusasi - senza successo - la parentesi del trono, Ida è tornata alla sua vita di tutti i giorni, nella quale non mancano le polemiche per il suo stile di vita e sulla sua persona. Stanca di essere finita ancora nel mirino degli haters, Ida ha pubblicato uno sfogo sui social, allegando anche i prinicipali commenti negativi che ha ricevuto nell'ultimo periodo.

Uomini e Donne, Ida Platano ancora nel mirino degli haters!

Da anni, Ida Platano è una delle protagoniste del dating show condotto da Maria De Filippi e come personaggio televisivo si è spesso attirata le antipatie del pubblico e degli haters sui social. Recentemente, l'ex tronista aveva già commentato con ironia a uno dei tanti commenti negativi ricevuti e che riguardavano il suo lavoro.

Secondo un utente, infatti, dato il tempo che Ida sembrava trascorrere sui social, era chiaro che evidentmente non aveva poi tanto bisogno di lavorare e che del suo saloon non si occupava affatto. Qualche ora fa, Ida ha pubblicato i nuovi insulti ricevuti dagli haters, sfogandosi sui social e con i followers. Questa volta si è trattato di commenti molto pesanti e dai toni apertamente offensivi e misogni.

Ida ha riportato con degli screenshot ciò che le è stato detto e tra le offese ricevute alcune erano rivolte al suo ruolo di madre, che l'ex tronista ha sempre difeso con forza. Ai tanti messaggi, come "sei una pagliaccia", "po******* abbiamo capito che a furia di dit**** ti fanno fare qualche altra delle tue pagliacciate. [...] Poveri figli", l'ex volto del dating show ha commentato con un semplice:

"Che schifo, mi fai pena"

Uomini e Donne, Ida Platano farà ritorno nel dating show?

Ida Platano è stata tronista in questa edizione di Uomini e Donne, nella speranza di poter trovare l'amore, dopo aver lasciato a novembre 2022 il programma con Alessandro Vicinanza. Meno di un anno dopo, a settembre, la coppia ha annunciato la separazione e la dama è tornata nel programma di Maria De Filippi come tronista. La scelta della redazione di porre sul trono un'ex protagonista del trono over ha scatenato non poche polemiche, soprattutto, perché si trattava di Ida, considerata una delle preferite della conduttrice.

Il percorso nel trono classico dell'ex dama, purtroppo, non ha avuto gli esiti sperati: dopo un inizio apparentemente tranquillo, in cui Ida si è trovata particolamente affine a Mario Cusitore, lo speaker radiofonico di Radio Kiss Kiss, quest'ultimo è stato segnalato per aver messaggiato con diverse donne quando aveva intrapreso la conoscenza con Ida.

Dopo un breve periodo in cui era stato lontano, la tronista lo aveva richiamato, ma lo scoppio della vicenda che è stata soprannominata il b&b-gate ha spinto Ida a una drastica decisione. Mario, infatti, era stato beccato con una misteriosa donna bionda in un b&b e opportunamente segnalato. Il corteggiatore aveva negato con forza di essere mai stato in compagnia di questa ragazza, ma alla fine era emerso che la segnalazione era vera e che la ragazza era un'ex corteggiatrice del programma, Melissa. Esasperata e delusa, Ida aveva allontanato Mario e il suo percorso nel programma era risultato in un enorme fiasco. Secondo alcune voci, anche se al momento l'ex tronista non ha rilasciato alcun commento, si pensa che Ida possa tornare nel programma a settembre, ma per riprendere il suo posto nel trono over della trasmissione.

