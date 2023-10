Uomini e Donne, il nuovo corteggiatore di Roberta Di Padua è un volto noto al mondo dei social: ecco di chi si tratta!

Gossip TV

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Roberta Di Padua è rimasta affascinata dal nuovo corteggiatore sceso per lei: si tratta di un volto noto sui social. Ecco di chi si tratta!

A quanto pare il nuovo corteggiatore di Roberta Di Padua, Ermes Faccoli, presentatosi nella puntata di oggi di Uomini e Donne, è un volto noto sui social!

La dama del trono over di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, ha visto scendere per lei, quest'anno, diversi aspiranti corteggiatori, mandandoli tutti a casa, tuttavia, perché nessuno la colpiva. Eppure, non appena ha visto Ermes Faccoli varcare la soglia dello studio si è illuminata e dopo un brevissimo scambio di battute ha deciso di approfondire la sua conoscenza con lui.

Ermes si è presentato come un 35enne single di Brescia:

"Nella vita faccio il trainer in vendita. Praticamente formo le persone nella vendita. Mi hai colpito esteticamente, ho chiesto alla redazione di scendere proprio per te"

Sul web diversi utenti hanno già iniziato a cercare informazioni su Ermes Faccoli, compreso il blogger e giornalista Lorenzo Pugnaloni: in una sua storia su Instagram, infatti, Pugnaloni ha svelato che Faccoli ha preso parte a Ciao Darwin, il programma condotto da Paolo Bonolis, dove ha sfilato in intimo, come mostrano anche le foto sul profilo del corteggiatore. Inoltre, ha aggiunto il blogger:

"Faccoli è un volto noto e seguito sui social e sul web!"

