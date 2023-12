Uomini e Donne, il nome di Hailey Bieber in tendenza su Twitter: ecco il motivo!

Gossip TV

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, il nome di Hailey Bieber è diventato di tendenza su Twitter. Ecco perché!

La puntata di oggi di Uomini e Donne ha visto il ritorno di Alessandro Vicinanza nel programma, dopo un'assenza di quasi un anno - se non si contano le volte in cui è ritornato nel dating show di Canale5 con Ida Platano. Proprio con quest'ultima, che dopo la fine della loro storia è diventata la nuova tronista del programma condotto da Maria De Filippi, sono volati stracci durante la puntata.

Uomini e Donne, Hailey Bieber in tendenza su Twitter per via di...Alessandro Vicinanza!

Poco dopo il suo ingresso, tra Vicinanza e la sua ex Ida Platano è iniziata un'accesa discussione, in cui i due si sono lanciati pesanti accuse e hanno rivangato tutto ciò che non andava bene nella loro storia, con il cavaliere che l'accusava di essere una "bugiarda cronica", mentre Ida gli ha ricordato di quanto mancasse di progettualità e di un desiderio di costruire un futuro insieme.

Dalle parole della tronista è emerso un dettaglio specifico: Vicinanza si è lamentata dell'eccessiva gelosia dimostrata dall'ex fidanzata, a causa di...Hailey Bieber. Infatti, sembra che il cavaliere abbia messo diversi like alla moglie di Justin Bieber su Instagram, provocando la furia di Platano. Questo particolare ha reso virale il nome della moglie del cantante americano e sui social, in particolare su Twitter, si sono già scatenati meme e commenti ironici sulla situazione. Come, ad esempio:

"Hailey Bieber che, saputo dei like, scende a corteggiare Alessandro e lascia il marito millionario"

