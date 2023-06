Uomini e Donne, il grande party di compleanno di Gianni Sperti: i presenti e i grandi assenti

Gossip TV

Lo storico opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, ha celebrato l’importante traguardo dei 50 anni in locale nella città di Napoli. L'ex ballerino ha festeggiato gli anni il 12 aprile scorso ma il super party si è celebrato, ieri, sabato 17 giugno.

Uomini e Donne, Gianni Sperti festeggia con Tina Cipollari e altri volti noti del programma

Alla festa di Sperti, erano presenti tantissimi volti del dating show di Maria De Filippi, tra cui, la sua amica e collega di sempre, Tina Cipollari.

Come riportato dai colleghi di GossipTv, oltre alla Cipollari, era presente Ida Platano, da sempre molto intima a Sperti, insieme naturalmente al fidanzato Alessandro Vicinanza e ancora un'altra coppia del trono classico, Lavinia Mauro e Alessio Corvino e altri due noti ex tronisti, Luca Salatino e Matteo Ranieri. Grande assente, Maria De Filippi, impegnata nelle registrazioni di Tempation Island in Sardegna.

Come mostrato nel video sottostante, Gianni e Tina si sono concessi un divertente ballo al centro della pista tra i tanti invitati e i fotografi pronti ad immortalare il momento.

