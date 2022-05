Uomini e Donne, ''Ignorante, invidioso e cafone'': pioggia di insulti per Armando Incarnato

Gossip TV

Armando Incarnato finisce nel mirino di un’ex dama di Uomini e Donne, dopo l’attacco del cavaliere a Isabella Ricci.

Che Armando Incarnato sia uno dei protagonisti più contestati del Trono Over non è un mistero. Il cavaliere di Uomini e Donne, negli anni, ha collezionato un numero spropositato di haters, che non apprezzano i suoi interventi e lo accusano di essere un personaggio decisamente non in cerca dell’amore. Dopo l’ultimo confronto in puntata con Isabella Ricci, che è tornata in studio per parlare delle nozze con Fabio Mantovani, interviene l’ex dama Barbara De Santi che distrugge totalmente Armando.

Uomini e Donne, Barbara De Santi contro Armando Incarnato

Nello studio di Uomini e Donne, ormai da circa cinque anni, Armando Incarnato è in cerca della sua anima gemella ma sembra non riuscire proprio a scovarla da nessuna parte. Il cavaliere partenopeo finisce spesso al centro delle polemiche per le accuse che lancia ai colleghi, per le sue relazione naufragate dopo pochissimi appuntamento e per le discussioni amare che intrattiene con i protagonisti del Trono Over. Per questo, nel corso degli anni, Armando ha collezionato tantissimi haters che non vedono l’ora di vederlo abbandonare il programma e arrivano addirittura a lanciare appelli a Maria De Filippi, tramite i più noti social, chiedono alla presentatrice di allontanarlo dal programma. Insomma, Incarnato non è molto amato ma lui sembra non curarsi degli altri, impegnato a trovare la donna della sua vita e a non accontentarsi di un amore tiepido e imperfetto.

Pochi giorni fa, Armando ha attaccato Isabella Ricci che è tornata a Uomini e Donne per parlare delle sue nozze con Fabio Mantovani, alle quali prenderanno parte quattro volti noti del programma. Ascoltando Incarnato mettere in dubbio, pur in mancanza di evidenze, la buona fede della dama romana, Barbara De Santi è esplosa insultando il cavaliere ed elogiando Isabella.

“Ignorante, invidioso, inutile soggetto, che non merita nemmeno di essere menzionato per nome […] Isabella grazie per avermi nuovamente positivamente emozionato, grazie perchè le tue parole mi hanno alleggerita la grande rabbia nel sentire le parole urlate da quel cafone […] Siete motivo di tanta stima e ammirazione. Vi adoro”.

Barbara ha preso immediatamente le parti di Isabella e c’è da dire che non è stata l’unica: durante la messa in onda, su Twitter, gli utenti si sono sbizzarriti con gli appellativi peggiori per Armando e gli elogi più sinceri per Isabella, che è rimasta nel cuore di tutti i fan del programma di Canale5.

