Uomini e Donne, Ida Platano torna con l’ex? L’indizio shock

Gossip TV

Ida Platano posta sui social la foto di un mazzo di rose rosse e tutti pensano ad un ritorno di fiamma per la dama di Uomini e Donne.

Ida Platano si prepara a tornare nello studio di Uomini e Donne, con la speranza che il nuovo anno le porti fortuna in amore. Dopo le delusioni ricevute nello studio del dating show di Canale5, la dama bresciana posta una foto sospesa su Instagram, scatenando la curiosità dei suoi tantissimi fan. Ida è veramente tornata con il suo discusso ex?

Uomini e Donne, Ida Platano: novità in amore?

Dopo anni di presenza nello studio di Uomini e Donne, Ida Platano continua a catalizzare l’attenzione del pubblico di Canale5, preoccupato per la sfortuna in amore che sembra perseguitare la bella dama bresciana. Ida, che ha sorpreso Gemma Galgani celebrando la loro amicizia infinita sui social, è tornata su Instagram con una foto di qualche mese fa, che la vede sommersa da un mazzo di rose rosso fuoco. “Ricordi”, ha scritto Ida accompagnando lo scatto con una didascalia criptica che ha scatenato la fantasia del popolo del web.

Nella foto, Ida è sorridente e sorpresa, quindi è probabile che il mazzo di rose le sia stato donato da una vecchia fiamma, e tutti hanno pensato immediatamente a Diego Tavani. Il cavaliere romano si è lasciato sfuggire la possibilità di vivere una love story con Platano, rifiutando all’ultimo momento di lasciare con lei Uomini e Donne, nonostante si professasse innamorato. Diego ha cercato di recuperare, spiegando di essersi spaventato all’idea che tutti i suoi progetti avrebbero preso forma così velocemente, desideroso di recuperare la fiducia di Ida.

Forse, il gesto di Platano serve proprio ad anticipare il suo ritorno di fiamma con Diego? Al momento non abbiamo notizie certe, dato che abbiamo lasciato la dama ancora in cerca dell’anima gemella, e le nuove puntate di Uomini e Donne torneranno a partire da lunedì 10 gennaio 2022su Canale5. L’idea dei fan non è, comunque, da escludere dal momento che Ida è sempre stata molto attratta da Diego, e lui è sembrato sinceramente pentito per la scelta frettolosa.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.