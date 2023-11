Uomini e Donne, "Ida Platano sul trono? Sono rimasta scioccata" parla una nota ex opinionista del programma

Gossip TV

L'ex volto del dating show di Uomini e Donne ha commentato la Platano come nuova tronista: "Come fanno alcune donne a lasciarsi con un uomo e a rimettersi in gioco in così breve tempo?"

Karina Cascella, ex nota opinionista di Uomini e Donne, ha detto la sua sull'arrivo dell'ex dama del trono over Ida Platano sul trono.

Uomini e Donne, parla Karina Cascella: "Ida sul trono? Un sentimento vero avrà bisogno di un periodo per cessare di esistere o no"

La Cascella non ha nascosto di essere rimasta "scioccata" e si è domandata come molti per la verità come si riesca a chiudere velocemente una relazione per poi rimettersi in gioco subito. La Platano ha interrotto la sua storia d'amore con Alessandro Vicinanza ad ottobre sorso e ora ha deciso di cercare sulla poltrona rossa più famosa della tv, un nuovo amore che possa "durare per sempre" . "Sono nuovamente single dopo una storia durata 11 mesi ha deciso di chiudere e oggi mi voglio rimettere di nuovo in gioco. Sicuramente non rincorrerò più nessuno, chi mi vuole mi sta accanto e vicino, chi non mi vuole una volta andato, basta, io mi chiudo. Mi sono sempre buttata a capofitto seguendo sempre i miei sentimenti ma ahimè fino adesso non è andata molto bene. Sicuramente non perderò questa parte di me altrimenti non sarei io. Oggi però voglio vivere un percorso diverso perché vorrei fosse la volta giusta" queste la parole dell'ex dama bresciana nel video di presentazione come nuova tronista.

A tal proposito, la Cascella ha dichiarato:

"In realtà sono rimasta scioccata quando ho saputo questa cosa. Sono venuti da me al Metambre (il suo ristorante, ndr) poco tempo fa ed erano super carini. Al di là di ogni cosa televisiva o no, io proprio non capirò mai come fanno alcune donne a lasciarsi con un uomo e a rimettersi in gioco in così breve tempo. Cioè, meglio per loro eh…Forse sono fatta male io non so a questo punto. Però diamine, un sentimento vero avrà bisogno di un periodo per cessare di esistere o no?"

Parlando del recente addio di Maurizio Laudicino insieme alla dama Elena di Brino, l'ex opinionista ha commentato:

"Io quel signore lì non lo capisco. Lei, poi, non vi dico. Sono d’accordo con Tina Cipollari e Gianni Sperti però credo avessero un ‘piano’ e messi alle strette siano ‘scappati’ prima di fare la figuraccia"

