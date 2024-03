Uomini e Donne, Ida Platano pronta a lasciare il trono? Una storia Instagram crea sospetti!

Gossip TV

La tronista di Uomini e Donne Ida Platano potrebbe essere pronta alla scelta o a lasciare il trono? Spunta una storia Instagram sospetta!

A Uomini e Donne, il trono classico di Ida Platano continua a generare perplessità e polemiche: l'ex dama del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi ha scelto di diventare tronista dopo la fine della relazione con Alessandro Vicinanza, ritornato anche lui in trasmissione e che ha poi lasciato il dating show con Roberta Di Padua.

Uomini e Donne, Ida Platano lascia il trono? Spunta una storia su Ig che crea sospetti!

Il trono di Ida vede al momento la tronista corteggiata da due personaggi, Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Ma, al momento, nessuno dei due sembra davvero convincere l'ex dama: se, infatti, inizialmente l'interesse di Ida era del tutto proiettato verso lo speaker di Radio Kiss Kiss, con le numerose segnalazioni giunte su di lui e che hanno portato la tronista a chiedergli di andarsene, Ida si è poi avvicinata a Pierapolo. Tuttavia, con il ritorno in trasmissione di Mario, le dinamiche sono cambiate nuovamente, anche se entrambi i corteggiatori non convincono nessuno.

Sia gli opinionisti che diverse dame del parterre hanno consigliato a Platano di allontanare entrambi gli uomini, accusati di voler star lì per tornaconto personale e non perché effettivamente interessati alla tronista. Il pubblico, intanto, è sempre più convinto che Ida potrebbe scegliere Mario, vista la tendenza a perdonargli sempre anche i comportamenti più ambigui.

La loro storia, tuttavia, presenta lati poco chiari e di natura anche molto tossica: le continue segnalazioni, l'atteggiamento possessivo del corteggiatore non piacciono molto e molti fan temono di vedere Ida ricadere di nuovo in vecchie dinamiche per lei pericolose. Ma, in attesa di scoprire cosa succederà nelle prossime registrazioni del programma, su Instagram è apparsa una storia che fa pensare a un finale diverso per il trono di Ida: l'abbandono senza alcuna scelta!

Questo perché nelle scorse ore la tronista ha pubblicato una foto dello studio di Uomini e Donne, con una dedica alla conduttrice del programma, Maria DeFilippi:

"Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine a Maria. Il tuo aiuto è stato prezioso in ogni momento. Ti voglio bene con tutto il cuore!"

In effetti, dalle parole della tronista, sembra che un addio al programma e, così, molti si sono chiesti: nella prossima registrazione Ida Platano farà la sua scelta o abbandonerà il trono? Non ci resta che scoprirlo!

