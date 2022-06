Uomini e Donne, Ida Platano lancia un ultimo appello a Riccardo Guarnieri? La dama osa sui social

Gossip TV

Ida Platano fa sognare i fan che la vorrebbero nuovamente al fianco di Riccardo Guarnieri, dopo gli ultimi scontri a Uomini e Donne.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno provato a far funzionare il rapporto, dopo essersi lanciati sguardi languidi nello studio di Uomini e Donne, e dopo aver confessato di provare ancora qualcosa nonostante gli anni di distanza. Mentre Ida si è detta innamorata, Riccardo ha tagliato la corda, gettando la dama bresciana nel caos. Nonostante il brutto litigio in studio, Ida sembra voler ancora dare un’ultima chance al suo storico ex fidanzato e lancia segnali inequivocabili sui social.

Uomini e Donne, Ida Platano non ha chiuso

Nello studio di Uomini e Donne è successo proprio di tutto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Il cavaliere pugliese è tornato nel dating show di Canale5 con la chiara intenzione di voltare pagina, trovandosi tuttavia sorpreso dalle sensazioni suscitate dall’incontro con la sua ex fidanzata, a distanza di anni dalla rottura ufficiale. Ida, dal canto suo, non ha mai nascosto di aver superato a fatica la delusione dell’addio a Riccardo, finendo poi con il confermare che questo superamento effettivo non c’è mai stato e che Guarnieri occupa ancora un posto nel suo cuore.

Dopo una cena in intimità, i due protagonisti del Trono Over hanno discusso furiosamente e Riccardo ha deciso di chiudere, confermando di non essere più innamorato di Ida né disposto a riprendere un rapporto basato su disguidi e discussioni sempre più feroci. Nel frattempo, ospite a Verissimo, Ida in lacrime ha confessato tutto il suo amore per Riccardo, forse sperando di lanciare al cavaliere un messaggio forte, che andasse oltre le ultime litigate. Guarneri, tuttavia, non si è scomposto ed è calato nel silenzio stampa, raccontando poi come è finita con Ida nel magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi.

Insomma, il cavaliere pugliese è deciso a non tronare sui suoi passi ma sembra che, a differenza sua, Ida non si voglia arrendere. La dama, infatti, ha pubblicato poche ore fa nelle sue Ig Stories uno spezzone dell’intervista con la Toffanin, accompagnata dalla canzone che fece commuovere Riccardo in studio e aprì all’ipotesi di un possibile ritorno di fiamma. Si tratta di una casualità o di un segnale per il suo ex?

