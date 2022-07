Uomini e Donne, Ida Platano non lo nasconde, nostalgia su Instagram: ''Mi manchi''

Gossip TV

Ida Platano sente la nostalgia di un noto cavaliere di Uomini e Donne. Ecco di chi si tratta.

Nello studio di Uomini e Donne, tra una delusione d’amore e l’altra, Ida Platano ha conosciuto anche la bellezza dell’amicizia grazie a Gemma Galgani, ma anche grazie ad Alessandro Rausa. Ecco l’ultima confessione della dama bresciana a proposito del cavaliere.

Uomini e Donne, Ida Platano pensa sempre a lui!

La stagione televisiva di Uomini e Donne si è conclusa nel peggiore dei modi per Ida Platano. La dama bresciana, con il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri, si è resa conto di non aver mai superato completamente i forti sentimenti nutriti per il cavaliere pugliese, lasciandosi andare dopo alcuni gesti importanti, nella speranza di un ritorno di fiamma. Riccardo e Ida, invece, hanno finito con il discutere ferocemente al centro dello studio, preoccupando non poco presenti e pubblico, e dicendosi addio per sempre.

Ida ha iniziato l’estate con il sorriso spento e tanta voglia di leccarsi le ferite, apparendo via via sempre più solare e felice, avendo ritrovato il proprio equilibrio dopo l’amara delusione. Ida ha trascorso qualche giorno a Roma, rivelando di aver ricevuto un regalo e subito i fan hanno pensato ad un misterioso ammiratore o ad un cavaliere che si è lanciato per conquistarla. Mentre Valeria Cardone rompe il silenzio su Instagram, Ida annuncia di sentire la mancanza di un volto del Trono Over, Alessandro Rausa.

Pochi giorni fa, sulla piattaforma Witty, è stato pubblicato un video che ritrae Alessandro e Pinuccia al concerto di Vasco Rossi, cantante preferito dal pugliese, a Bari e vedendo queste immagini Platano si è commossa. In effetti, tra Ida e Alessandro è nato un bellissimo rapporto di solidarietà e amicizia, un po’ come quello che lega la dama bresciana a Gemma Galgani. Ed è proprio a quest’ultima che Ida si rivolge pubblicando una foto bellissima della luna, sperando che porti fortuna alla sua grande amica. Quest’anno Gemma potrebbe lasciare Uomini e Donne, dopo la metà dell’anno, quando Maria De Filippi la chiamerà nel cast del nuovo reality show che curerà per Mediaset.

