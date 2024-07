Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, Ida Platano, è finita di nuovo nel mirino degli haters: ecco cosa è successo e come ha replicato alle offese!

Ida Platano è una delle protagoniste più chiacchierate di Uomini e Donne ed è spesso vittima di critiche online, spesso per il suo aspetto fisico o per la sua vita di madre single. Di recente, l'ex tronista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi è finita nuovamente nel mirino degli haters che l'hanno insultata per il suo stile di vita.

Uomini e Donne, Ida Platano nel mirino degli haters: "Ma non lavori mai?"

Ida Platano ha una fiorente attività come parrucchiera nella città dove risiede, a Brescia, e spesso mostra ai followers sui social attimi del suo lavoro, offrendo consigli e promuovendo prodotti. Tuttavia, secondo alcuni haters, questa seconda attività da "influencer" non è un vero lavoro e nel vedere quanto spesso Ida è sui social a chiacchierare, anche del suo lavoro, li ha portati a chiedersi se di tanto in tanto si dedichi anche al negozio che ha a Brescia. Un commento di un hater riportava:

"Ma tu hai un negozio di parrucchieri, ma non lavori mai?"

Per tutta risposta, Ida ha commentato in un video pubblicato nelle sue stories su Instagram:

"Vorrei rispondere a una signora che mi ha fatto ridere. Mi ha scritto: ‘Ma tu che fai dalla mattina alla sera, non lavori?'

In maniera ironica, Ida Platano ha replicato al commento offensivo, scherzando sul fatto che per tutto il giorno vive nell'ozio più totale: "Mi gratto, mi preparo, le giornate, vado fuori, così, pensando come organizzarmi tra uscite, viaggi. Sono a posto così". Non è certo la prima volta che Ida viene insultata sui social e ha sempre deciso di rispondere con ironia ai commenti offensivi. Le uniche volte in cui le sue risposte sono state piccate è quando sui social si è tirato in ballo il suo ruolo di madre e suo figlio Samuel, per lei il bene più prezioso della sua vita.

Uomini e Donne, Ida Platano: quale sarà il suo futuro dopo il flop del trono classico?

Dopo la sua lunga esperienza nel trono over, quest'anno, Ida Platano ha provato a trovare l'amore come tronista di Uomini e Donne: il suo arrivo nel trono classico ha segnato una rottura rispetto al passato, perché era la prima volta che un'ex dama diventava tronista e sul web non sono mancati i commenti negativi sulla scelta di Maria De Filippi.

Nonostante fossero scesi diversi corteggiatori per lei, Ida aveva immediatamente notato Mario Cusitore, speaker di Radio Kiss Kiss, che sembrava averla catturata. Tuttavia, le segnalazioni su di lui l'avevano spinta ad allontanarlo, per poi richiamarlo in trasmissione. Nel frattempo, Ida aveva iniziato a conoscere Pierpaolo Siano, ma il ritorno di Mario aveva posto un leggero freno alla loro frequentazione. In studio era chiaro a tutti che Ida avesse una netta preferenza per Mario, ma la vicenda del b&b-gate, che ha visto Cusitore in un b&b con un'ex corteggiatrice di Alessandro Vicinanza ha posto fine all'idillio di Ida.

Inferocita e delusa dal comportamento dello speaker, Ida lo aveva allontanato e nonostante i tentativi di Mario di cercarla, la dama era stata irremovibile. In attesa di scoprire chi saranno i prossimi tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne, sul web si è vociferato di un possibile ritorno di Ida Platano nel programma. Che davvero l'ex tronista possa tornare e riprendere il suo ruolo di dama del trono over? Al momento è tutto molto incerto e l'ex tronista è più interessata a godersi l'estate con il figlio Samu e gli amici, come la fedele Gemma Galgani.

