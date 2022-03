Uomini e Donne, Ida Platano monopolizza la puntata: ancora drammi con Alessandro

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, ancora drammi per Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che fanno avanti e indietro dallo studio tra una lite e l’altra. Nel frattempo, Stefano difende a spada tratta Elena S dalle critiche degli opinionisti, per poi trovarsi scaricato dalla dama partenopea.

Uomini e Donne, Ida Platano fa impazzire Alessandro Vicinanza

Dopo aver discusso in puntata, Ida Platano ha deciso di non uscire a cena con Alessandro Vicinanza, lasciano stupito lo studio di Uomini e Donne che non comprende la riluttanza della dama. “Io l’ho chiamata più volte per uscire, non penso di averla offesa”, ha ammesso il cavaliere partenopeo, mentre Ida ha spiegato che il suo malumore è dato dal fatto che Alessandro continua a non sbilanciarsi, portando la loro conoscenza ad un livello superficiale. Platano, poi, ammette di avere ulteriori dubbi dopo la loro ultima chiamata perché si è sentita attaccata da Alessandro, considerata come un personaggio televisivo e non come una donna. Il cavaliere è furioso, perché trova che la bresciana si stia focalizzando su piccolezze, invece di notare quello che lui tenta di dimostrarle.

Armando Incarnato si intromette in difesa di Ida, accusando Alessandro di volerla sfruttare, commentando anche in modo poco elegante la loro mancanza di intimità. Secondo Gianni Sperti, invece, non crede che Vicinanza abbia tutte le colpe: “Se tu prendi un uomo non puoi cambiarlo, non può prevedere tutte le tue esigenze”. Mentre anche Tina si scaglia contro la dama, Alessandro esce dallo studio e Ida lo segue dietro le quinte. Tocca poi a Cristiana sedersi al centro dello studio per ricevere un regalo speciale da Biagio Di Maro, che le chiede di poterla conoscere meglio. Dopo aver attaccato la dama, è la volta di Stefano che sta conoscendo Elena S, nonostante le mille polemiche e il fatto che lei abbia voluto conoscere anche il nuovo arrivato Maurizio. Gli opinionisti indagano e Elena conferma di non voler continuare a conoscere Maurizio, non avendolo trovato in linea con i propri canoni. La dama partenopea viene attaccata da tutti, soprattutto per l’improvviso cambiamento nei confronti di Stefano, che è stato scaricato in fretta e furia.

In studio tornano Alessandro e Ida dopo il chiarimento dietro le quinte e il partenopeo viene immediatamente assalito da Armando, mentre Maria De Filippi difende Alessandro, ammettendo di non vedere in lui la malizia: “Non credo che ci fosse un’intenzione di raccontare i dettagli della vostra vita intima, tu a lui piaci molto e si vede. Può essere che non vada la storia però che tu gli piaccia si vede proprio”. Ida è spiazzata dalle parole della presentatrice, che la bloccano dallo scaricare il cavaliere. Alla luce di ciò, Ida conferma la sua intenzione di partire per un weekend romantico con Alessandro, mentre sul web infuria la polemica contro la dama, accusata di monopolizzare la trasmissione con i suoi drammi.

