Uomini e Donne, Ida Platano lancia una frecciatina: ''Ho elemosinato amore''

Gossip TV

Ida Platano condivide un video molto eloquente su Instagram. Frecciatina della dama di Uomini e Donne al suo ex?

Ida Platano ha voltato pagina? La dama di Uomini e Donne appare serena e sicura di sé, per poi cedere a momenti di nostalgia sui social, come con l’ultimo video di Instagram che sembrerebbe esser proprio una bella frecciatina nei confronti dell’ex Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne, Ida Platano punzecchia Riccardo Guarnieri?

Il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri ha accesso la speranza in tutti quei fan di Uomini e Donne che sognavano il ritorno di fiamma con Ida Platano. Anche la dama in prima persona ha sperato che il suo ex fidanzato tornasse sui propri passi, per costruire una nuova relazione sulle macerie degli errori del passato. Speranza che si è infranta quando Riccardo ha accusato Ida di non essere mai cambiata, ammettendo di non volere una relazione con lei a causa della loro incompatibilità caratteriale e, soprattutto, di non aver alcuna intenzione di litigare con la sua ex fidanzata dopo neppure tre giorni di contatti telefonici e una sola cena.

Il sogno di Ida si è infranto, così come il suo cuore, e la dama ha avuto bisogno di qualche settimana per riprendersi e tornare sorridente e serena sui social. Il percorso della bresciana, tuttavia, è lungo dato che ancora oggi Ida alterna momenti di felicità e spensieratezza a riflessioni ben più intime e solenni sull’amore, che appaiono come chiare frecciatine nei confronti di Riccardo.

“Mi è capitato di amare tanto e dare tanto. Così tanto da dimenticarmi di me. Mi sono sentita sbagliata, ho permesso mi facessero sentire così. Ho elemosinato amore e attenzioni. Poi ho scelto me”.

Questo l’ultimo pensiero pubblicato da Ida su Instagram. La dama sembra essere presenza certa nella prossima stagione di Uomini e Donne, anche se non è certo che la cotta per Riccardo le sia definitivamente passata. Lui, del resto, è stato paparazzato con una donna misteriosa che sembra frequentare in modo assiduo e, a meno di colpi di scena, proprio non sembra interessato a farsi perdonare da Ida. Nel frattempo, piovono segnalazioni shock su un’altra ex coppia del programma, quella formata da Valeria Cardone e Matteo Ranieri.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.