Uomini e Donne, Ida Platano insultata pesantemente sui social: "La gente non sta veramente bene"

Ida Platano, nuova tronista di Uomini e Donne, è tornata sui social per mostrare gli insulti ricevuti a Capodanno. Ecco cosa ha raccontato!

Il nuovo anno si è aperto all'insegna degli insulti social degli haters per la tronista di Uomini e Donne Ida Platano. L'ex dama del trono over del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi è intervenuta di persona sul suo account Instagram, mostrando gli screen dei messaggi che le sono arrivati.

Uomini e Donne, Ida Platano risponde agli attacchi degli haters: "Voi non state bene"

Il ritorno di Ida Platano nel programma Mediaset è arrivato in maniera inaspettata: dopo aver lasciato la trasmissione un anno fa con il cavaliere Alessandro Vicinanza, lui e la nuova protagonista del trono classico hanno vissuto un'intensa storia d'amore, durata 11 mesi e conclusasi con una rottura molto brusca. Entrambi sono poi ritornati nel programma di Maria De Filippi e, dopo un'iniziale tensione, durata qualche giorno, in cui non hanno fatto altro che rinfacciarsi le rispettive colpe e lanciarsi frecciatine, i due hanno iniziato dei nuovi percorsi sentimentali.

Ida sta portando avanti la conoscenza con tre corteggiatori: Mario Cusitore - che sembra aver deciso di eliminarsi, stando a una storia pubblicata sui social, David Mesa e l'ex cavaliere Ernesto Russo, ritornato nel dating show dopo 8 anni. Al momento, non si sa con quali corteggiatori la nuova tronista stia proseguendo la conoscenza, visto che il programma è in pausa e tornerà da lunedì 8 gennaio 2024 su Canale5.

Tuttavia, Ida Platano è stata protagonista di un increscioso avvenimento: apparsa sui social per augurare un buon anno nuovo ai suoi fan, Ida Platano ha rivelato di aver ricevuto pesanti insulti dagli haters e ha mostrato anche alcuni degli screen con i messaggi ricevuti:

"Eccomi qua belli miei. Buon anno, ancora. Come avete passato ieri l’ultimo? Spero tutto bene, noi bene. Ci siamo divertiti, abbiamo mangiato tanto, insomma tutto bene. Adesso sto aspettando dei miei amici così ci facciamo gli auguri. Grazie, grazie ancora degli auguri. Poi mi sono arrivati ieri, verso le 23:00, degli auguri davvero belli…Beh, si vede che questa persona, non so, mi stava pensando tanto. Adesso vi faccio vedere. Inizia così, non per me ma per questa persona, l’anno nuovo."

La tronista ha mostrato gli screen, che contenevano insulti e affermazioni piuttosto pesanti, tanto che il misterioso hater era arrivato ad augurare il peggio alla tronista. Quest'ultima ha poi affermato che non intende soffermarsi sugli insulti ricevuti, ma che prenderà tutto con una certa ironia. Tuttavia, ha voluto mostrare questi screen perché sono una testimonianza di quanto la gente possa essere cattiva e frustrata:

"Sono tornata a casa e ho beccato pure la nebbia. Volevo riparlare di quegli auguri di ieri, di questo signore o signora. Vi ho letto prima, tanti mi scrivete “Ida non ci restare male“. Io ci sto male? Non ci sono mai stata male per tutte le cose che mi hanno scritto, né oggi, né ieri, né domani e né dopodomani ci starò male. Mai. Li metto solo per farvi vedere quanta gente veramente non sta bene. Però mi sono immaginata anche la scena quando lo scriveva. Ho pensato, sarà stata o stato lì con il cellulare in mano dicendo “voglio darle fastidio stasera, adesso le do fastidio prima che si prepara e va. Questa va a cena, si diverte e io a casa da solo o da sola, depressa e non felice". Questo è. Perché ieri era una serata, diciamo per tutti, con un grande significato. Era l’ultimo dell’anno, quindi tutti festeggiamo. Siamo con parenti, amici…Quindi doveva essere felice. E si vede che non è felice…Vabbè niente, mi volevo fare due risate con voi. Comunque non preoccupatevi ok? Grazie grazie. Io adesso mi faccio una tisanina"

