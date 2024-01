Uomini e Donne, Ida Platano e le segnalazioni su Mario Cursitore: "Chat di sesso, sono turbata" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, ancora Mario e Ida Platano protagonisti del trono classico: la tronista ha letto le chat delle prime segnalazioni sul corteggiatore ed è particolarmente turbata.

Oggi, a Uomini e Donne si comincia dal trono classico con Ida Platano: per la tronista c'è una nuova batosta, perché sono spuntate altre segnalazioni su Mario Cursitore. Il trono over vede protagonisti Barbara e il cavaliere Orfeo, il nuovo due di picche di Gemma Galgani e ancora una volta Alessandro Vicinanza al centro studio con una discussione con Ida Platano.

Uomini e Donne, "chat di sesso, mi hanno turbata" Ida Platano ancora sulle segnalazioni su Mario Cursitore

Ida avrebbe dovuto portare in esterna Mario, ma poco prima di organizzare il tutto, la tronista ha ricevuto delle chiamate in direct e ha ricevuto le foto delle chat di Mariangela, la dama che era scesa nel programma per conoscere Alessio e aveva svelato di aver flirtato con il corteggiatore. Platano ha deciso di contattare la ragazza e parlare con lei: dalla conversazione è emerso che le parole che si sono scambiate erano piuttosto forti e che Mario si era aperto con la donna, cercando di rivelarle delle cose del suo passato. In studio, Ida non nasconde la delusione per ciò che ha scoperto, ma il corteggiatore si difende dicendo che avevano già chiarito ciò che era successo e che avrebbero dovuto mettere una pietra sopra e ricominciare dall'inizio. La tronista ammette che l'intensità che ha letto nei messaggi scambiati l'ha turbata, mentre Mario ha ammesso che sono settimane che sui social le persone lo taggano in stories e divulgano segnalazioni su di lui.

Tina anche interviene e ricorda alla tronista che aveva deciso di accantonare tutto e che avrebbe dovuto comprendere il tenore dei messaggi, perciò, non aveva senso riportare a galla il discorso. Mario continua a ribadire che Mariangela ha cercato di ottenere visibilità e ci sta riuscendo: il corteggiatore non nasconde la delusione perché la donna non è amica di Ida, quindi, non è una persona di cui la tronista si dovrebbe fidare. La tronista ammette di essere stata molto sorpresa dal suo gesto, il tatuaggio con il suo nome, ma che questo gesto è stato anche molto eclatante. A queste parole, Mario si infervora e ricorda che è stata la tronista a chiedergli di dimostrarle dell'interesse, ma così sembra che Ida si sia rimangiata tutto ciò che ha detto in precedenza. La tensione tra loro resta palpabile, ma Maria De Filippi passa al trono over.

Al centro si siedono Barbara e Orfeo, il cavaliere di 70 anni che le ha chiesto di uscire: la dama ammette di aver trascorso una bellissima serata e che il cavaliere è molto vivace e non fa sentire la differenza d'età, ma non ha avuto alcuna attrazione per il cavaliere. Anche Orfeo ammette che non ha provato alcuna attrazione fisica per la dama. A sorpresa, la conduttrice chiede invece a Tina che cosa pensa del cavaliere e svela che, nel dopo puntata, l'opinionista aveva espresso un parere molto positivo su Orfeo. Sia Barbara sia Orfeo sono però propensi a continuare la conoscenza.

Sulla frequentazione si intromette Gemma Galgani che nota che è strano che Barbara abbia deciso di accettare di uscire con un uomo molto più grande di lei, ma la dama ribatte semplicemente che ha deciso di conoscerlo perché è molto vivace e giovanile. Gemma si rivolge al cavaliere e chiede, in maniera sottile, se c'è spazio anche per lei nella frequentazione, ma Orfeo chiarisce che per il momento vuole uscire solo con Barbara. La dama però chiede al cavaliere di essere sincero con Gemma, perché a lei ha detto che la dama torinese non è il suo tipo, ma Galgani le dice che allora non ha senso che lui l'abbia chiamata o cercata in quella settimana. Si intromette Gianni e ricorda che nell'ultima puntata il cavaliere sembrava aver deciso di chiudere con Gabriella e Gemma. Tina bacchetta Gemma dicendole che sono anni che fa sempre lo stesso errore e che fraintende sempre le attenzioni dei cavalieri. Alla fine, Barbara accetta che di continuare a uscire con il cavaliere, ma non ha intenzione di dargli l'esclusiva e queste parole sono prese come una sfida dal cavaliere, che ammette che è la prima volta che una donna non cade ai suoi piedi e per lui è uno stimolo.

Al centro studio si riapre il teatrino tra Alessandro Vicinanza e le dame con cui è uscito, perché il cavaliere è uscito con Manuela, una scelta che Ida commenta come strana, perché non crede che sia il suo prototipo. Quando la dama dice che Alessandro le aveva sempre detto che preferiva le ragazze bionde e magre, si scatena il putiferio, con Cristina che accusa il cavaliere di essere ridicolo. Vicinanza racconta che è stato bene con Manuela e che anche se non era il suo tipo, ha deciso di uscire con lei e si è divertito molto. La dama si intromette dicendo che è stata bene con lui e che proseguirebbe la conoscenza...ma il cavaliere ritratta e dice che tra loro ci può essere solo un'amicizia, lasciando sconcertati tutti in studio e confermando l'idea di Ida. Tra quest'ultima e Vicinanza nasce l'ennesima discussione, con la tronista che insinua che sembra che Alessandro, dal suo comportamento e dalle sue parole, voglia in realtà cercare di riconquistarla.

La conduttrice si intromette e riepiloga la storia che c'è stata tra loro, mettendo l'accento sul fatto che in effetti anche Cristina ha sottolineato che è ancora interessato a Ida e anche lei vede più un'interesse da parte del cavaliere per la tronista che non viceversa. La padrona di casa svela anche che in passato, Ida chiamava la redazione in lacrime, disperata per la fine della loro storia. Il cavaliere però ribatte che non ha più interesse per Ida e che non ha intenzione di fare chiodo schiaccia chiodo e che non augura nulla di male a Ida, ma è giusto che vadano entrambi avanti. Su Roberta, il cavaliere continua a sostenere che per quanto gli piaccia, non farà un passo con lei per non ferirla. Poi rievoca ancora la fine della storia con Platano, ricordando che le cose non sono andate come ha sempre raccontato la tronista. Roberta interviene e ammette che secondo lei il cavaliere è ancora confuso e che non ha ancora elaborato la situazione con Ida.

