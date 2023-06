Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza: vacanza d'amore a Mykonos

Gossip TV

La coppia di Uomini e Donne formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza si è concessa una romantica vacanza a Mykonos. Vediamo insieme i dettagli!

Altro che crisi per Ida Platano e Alessandro Vicinanza, la coppia del trono over uscita insieme da Uomini e Donne, il programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi. I due, infatti, sono in vacanza a Mykonos, come testimoniano le loro stories su Instagram.

Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza insieme a Mykonos

La relazione tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza non potrebbe andare meglio: infatti, i due resteranno nell'isola greca per diversi giorni, pronti a godersi un po' di relax e intimità. La coppia è partita alla volta di Mykonos subito dopo la festa di compleanno per i 50 anni di Gianni Sperti, opinionista del dating show e grande fan della coppia. Alla festa erano gli unici invitati del trono over, inoltre, e appena finiti i festeggiamenti hanno deciso di volare in Grecia per godersi una vacanza di coppia.

Ida e Alessandro sono usciti insieme dal dating show contro lo scetticismo di molte dame e cavalieri e anche di una buona fetta di pubblico, eppure, a discapito delle voci che li vogliono sempre sul punto di dividersi, restano uniti contro le malelingue. La coppia, inoltre, appena può parte alla volta di città estere, come Parigi, dove hanno festeggiato i 40 anni della dama, o a Miami, località che è diventata la meta della prima vacanza ufficiale della coppia. Nelle ultime settimane, Ida aveva dovuto rispondere a diverse critiche, sia contro suo figlio, sia contro la relazione con Vicinanza: la dama, infatti, è stata accusata di essere una pessima madre e soprattutto di mantenere questo rapporto d'amore solo per convenienza e soldi.

La diretta interessata aveva risposto per le rime, zittendo gli haters:

"Sto insieme ad Alessandro perché lo amo, da sempre. Altrimenti non lo avrei nemmeno scelto, non per interessi vari."

